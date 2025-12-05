Путин завершил двухдневный госвизит в Индию

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию, посетив Нью-Дели. После завершения мероприятий российский лидер отправился на авиабазу индийских военно-воздушных сил Палам, откуда улетел на борту специально оборудованного самолета Ил-96 авиаотряда «Россия», сообщает ТАCС.

Прибыл российский лидер в Индию днем ранее, где на аэродроме его приветствовал лично премьер-министр Нарендра Моди. Затем последовала серия встреч, включающая неформальное общение лидеров обеих стран в официальной резиденции индийского премьера. Во время своего пребывания в Индии Владимир Путин принял участие в российском бизнес-форуме, посетил мемориал основателя современной Индии Махатмы Ганди, возложив цветы к памятнику, а также провел важные переговоры с представителями индийской стороны. Итогом стали подписанные соглашения, укрепляющие сотрудничество Москвы и Дели.

Перед посадкой Путину оказали торжественный прием представители индийской дипломатии, включая министра иностранных дел Субраманьяна Джайшанкара, проводившего главу российского государства до борта самолета.

Наталья Жирнова