УФАС признало законными требования КНИТУ к радиоклассам

Один из поставщиков госзакупки посчитал излишне строгими требования университета к поставляемому оборудованию

Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло решение в пользу КНИТУ в споре, связанном с закупкой специального оборудования для студентов с нарушением слуха, сообщает пресс-служба УФАС.

Конфликт возник в ходе процедуры закупки радиоклассов — специализированных технических комплексов, обеспечивающих комфортные условия обучения для слабослышащих студентов. КНИТУ сформулировал четкие технические требования к оборудованию: оно должно стабильно работать в условиях учебных корпусов, обеспечивать качественную шумоизоляцию, сохранять сигнал на требуемом расстоянии и иметь достаточную емкость аккумулятора для работы в течение всего учебного дня.

Александр Третьяков

Один из поставщиков оспорил эти требования, посчитав их излишне строгими. По его мнению, установленные университетом параметры ограничивали круг потенциальных участников закупки и фактически были ориентированы на конкретную модель оборудования.

В ходе рассмотрения обращения Татарстанское УФАС установило, что требованиям КНИТУ соответствует техника как минимум трех различных производителей. Антимонопольная служба подтвердила право вуза детализировать технические характеристики оборудования.

Наталья Жирнова