05.12.2025
На Новый год из Казани пустят дополнительные поезда

17:26, 05.12.2025

Введены новые рейсы на Москву и Адлер

Фото: Реальное время

Для удовлетворения высокого пассажирского спроса в праздничные дни РЖД организует дополнительные железнодорожные маршруты. Дополнительные поезда начнут ходить с конца декабря 2025 года и будут действовать вплоть до середины января 2026-го, пишет пресс-служба РЖД.

Среди маршрутов, обеспеченных дополнительными составами, особое внимание уделяется направлениям Казань — Москва и Казань — Адлер. Всего запланировано свыше 50 рейсов.

Дополнительно предусмотрено почти 30 рейсов из Ижевска в Москву с промежуточной остановкой в Казани. Казань с Ижевском и Нижним Новгородом свяжут около 20 рейсов фирменного состава.

Ариана Ранцева

