Минпросвещения определило график ЕГЭ на следующий год
Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором опубликовали официальное расписание единого государственного экзамена на 2026 год. Соответствующий документ размещен на государственном портале правовой информации.
Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по трем предметам: истории, литературе и химии. На следующий этап, 4 июня, запланирован экзамен по русскому языку. 6 июня участники ЕГЭ приступят к сдаче математики. Продолжится экзаменационный период 11 июня испытаниями по обществознанию и физике. 15 июня настанет очередь биологии, географии и письменной части иностранных языков.
Заключительный этап основного периода ЕГЭ запланирован на 18 и 19 июня. В эти дни выпускники будут сдавать устную часть экзамена по иностранным языкам, а также информатику.
Напомним, что стобалльникам в Татарстане выплатят 15 тыс. рублей.
