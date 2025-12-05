Безопасность Госсовета Татарстана в 2026 году обойдется в 2,1 млн рублей

Данные об этом появились на сайте госзакупок

Фото: Динар Фатыхов

В следующем году на обеспечение безопасности Госсовета Татарстана планируется потратить более двух миллионов рублей. Эти средства пойдут на комплекс охранных мероприятий, включающих в себя несколько важных направлений. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В первую очередь речь идет об обеспечении внутриобъектового режима — специальных мер безопасности, которые будут действовать непосредственно на территории здания парламента. Кроме того, особое внимание уделят организации пропускного режима, чтобы контролировать доступ всех посетителей.



Под охрану попадут как стационарные объекты, так и имущество при его транспортировке, если оно находится в собственности, пользовании или управлении Госсовета.

Напомним, что в Татарстане построят крытый ледовый каток в Аксубаево за почти 600 млн рублей. Эта информация также появилась на сайте госзакупок.

Наталья Жирнова