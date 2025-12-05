Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Памятник Валентину Шашину в Лениногорске может получить статус ОКН

17:47, 05.12.2025

Деятельность министра нефтяной промышленности СССР была связана с открытием новых месторождений в Татарстане и Башкортостане

Памятник Валентину Шашину в Лениногорске может получить статус ОКН
Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Лениногорске готовится решение о включении памятника геологу и министру нефтяной промышленности СССР Валентину Шашину в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Монумент установлен в городе в 1981 году.

Известно, что его деятельность неразрывно связана с развитием нефтегазового комплекса страны, особенно с открытием новых месторождений в Татарстане и Башкортостане. Благодаря его усилиям Татарстан стал одним из ключевых нефтедобывающих регионов СССР.

Авторами памятника выступили известные казанские мастера: скульптор Виктор Рогожин и архитекторы Павел Федотов с Владимиром Морозовым.

Напомним, что в реестр ОКН внесли еще три объекта Татарстана. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИстория Татарстан

Новости партнеров

Читайте также