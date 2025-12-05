Памятник Валентину Шашину в Лениногорске может получить статус ОКН
Деятельность министра нефтяной промышленности СССР была связана с открытием новых месторождений в Татарстане и Башкортостане
В Лениногорске готовится решение о включении памятника геологу и министру нефтяной промышленности СССР Валентину Шашину в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Монумент установлен в городе в 1981 году.
Известно, что его деятельность неразрывно связана с развитием нефтегазового комплекса страны, особенно с открытием новых месторождений в Татарстане и Башкортостане. Благодаря его усилиям Татарстан стал одним из ключевых нефтедобывающих регионов СССР.
Авторами памятника выступили известные казанские мастера: скульптор Виктор Рогожин и архитекторы Павел Федотов с Владимиром Морозовым.
Напомним, что в реестр ОКН внесли еще три объекта Татарстана.
