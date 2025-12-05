В Казани суд взыскал 2 млн рублей с «ЖилДомСтроя» за гибель каменщика

Трагедия произошла 23 марта 2025 года в жилом комплексе «Волжские просторы»

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Приволжского района Казани завершила проверку по обращению местной жительницы, чей супруг погиб на рабочем месте. Трагедия произошла 23 марта 2025 года в жилом комплексе «Волжские просторы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что мужчина работал каменщиком по трудовому договору в ООО«ЖилДомСтрой». По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за несчастный случай на производстве. Теперь компания‑работодатель обязана выплатить заявительнице компенсацию в размере 2 млн рублей по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Казани за 10 месяцев травматизм на производстве снизился на 14%.

Наталья Жирнова