Безвизовый режим может увеличить турпоток между Россией и Индией в 2,5 раза

По данным Минэкономразвития, туристический обмен между Россией и Индией может вырасти в 1,5—2,5 раза после запуска механизма безвизовых групповых поездок. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Никита Кондратьев, передает ТАСС.

За девять месяцев 2025 года турпоток между странами уже увеличился на 15%. При этом количество индийских туристов, посетивших Россию, выросло более чем на 30%. Российская сторона ожидает ответа от индийских партнеров по проекту межправительственного соглашения о безвизовых поездках. Документ уже подготовлен и передан индийской стороне.

С 5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал начало выдачи российским гражданам электронных виз сроком на 30 дней. Такие визы смогут получать как индивидуальные туристы, так и туристические группы.

Наталья Жирнова