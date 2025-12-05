В Татарстане ожидается резкое похолодание до –16 градусов

В эти выходные жителей республики ждут осадки в виде снега

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупреждает жителей региона о существенных изменениях погоды в ближайшие дни. Несмотря на сохраняющееся аномальное тепло, уже в начале следующей недели в республику придут морозы.

По прогнозам синоптиков, в конце недели, а именно в пятницу и субботу, жителей Татарстана ожидают небольшие осадки в виде мокрого и сухого снега. В эти дни также возможны туманы, а на дорогах местами может образоваться гололедица. Температурный режим в ближайшие дни будет колебаться: ночью ожидается от 0 до –4 градусов, днем — от –2 до +2 градусов. Под влиянием атмосферного фронта в республике вероятны снегопады.

Наиболее существенное похолодание прогнозируется с понедельника, 8 декабря. В ночные часы температура может опуститься до –9 до -16 градусов, днем столбик термометра будет показывать от –7 до –12 градусов. Во вторник, 9 декабря, вероятность осадков значительно снизится, однако морозная погода сохранится.

Ранее эксперты отмечали, что синоптическая ситуация в регионе остается без изменений.



Наталья Жирнова