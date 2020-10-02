Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам

Общая информация

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам является органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным на осуществление функций по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан, организации их мониторинга, по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для нужд Республики Татарстан, а также на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и бюджетных организаций Республики Татарстан в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель — Редько Ольга Андреевна.

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