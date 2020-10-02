Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам
Общая информация
Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам является органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным на осуществление функций по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан, организации их мониторинга, по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для нужд Республики Татарстан, а также на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и бюджетных организаций Республики Татарстан в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Руководитель — Редько Ольга Андреевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, д. 86
- Телефон: (843) 212-28-12
- Email: goskomitet.zakupki@tatar.ru
- Сайт: https://goszakupki.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020