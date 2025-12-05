Рост цен на продукты в Татарстане составил 0,23% на начало декабря

Такие данные предоставил Татарстанстат

Фото: Реальное время

По данным Татарстанстата, общий индекс потребительских цен на продовольственные товары в республике за период с конца ноября по начало декабря вырос на 0,23%.

Незначительно подорожали основные виды мяса: свинина выросла в цене на 0,32%, баранина — на 0,07%. При этом цены на куриное мясо почти не изменились, снизившись всего на 0,18%. Также отмечается снижение стоимости некоторых социально значимых продуктов. Яйца подешевели на 2,72%, сахар — на 1,81%. Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло (-0,77%) и сметану (-1,06%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сегменте хлебобулочных изделий наблюдается разнонаправленная динамика: хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал на 1,95%, в то время как стоимость пшеничного хлеба почти не изменилась. Среди овощей зафиксирован рост цен на картофель (+1,79%), репчатый лук (+3,32%), морковь (+3,31%) и огурцы (+5,85%). При этом цены на помидоры почти не изменились. Макаронные изделия подорожали на 1,38%, в то время как подсолнечное масло стало дешевле на 0,33%, а поваренная соль — на 1,36%.

Наталья Жирнова