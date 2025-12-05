Россия и Индия упростят таможенный контроль за счет обмена данными

В настоящее время реализуется проект по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов

На российско‑индийском саммите подписано соглашение между Федеральной таможенной службой России и Центральным советом по косвенным налогам и таможне Индии. Документ предусматривает обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила заместитель руководителя ФТС Татьяна Меркушова. Она отметила, что за последние полтора года это уже второй договор между таможенными службами двух государств. В настоящее время реализуется проект по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов. Согласно новым договоренностям, таможенные органы России и Индии получат доступ к предварительным данным из систем декларирования. Это позволит оперативнее проводить проверки грузов и эффективнее оценивать возможные риски.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате ожидается сокращение времени на таможенное оформление, снижение расходов для бизнеса и уменьшение административной нагрузки на компании‑участницы внешнеэкономической деятельности. Одновременно усилится контроль за перемещением товаров через границу.

Напомним, что «Роскосмос» планирует поставлять Индии ракетные двигатели.

Наталья Жирнова