Минцифры отменит СМС-подтверждение в мобильном приложении «Госуслуги»

Теперь при входе через мобильные устройства будет использоваться только метод Max

Фото: Динар Фатыхов

Министерство цифрового развития сообщило об изменении в системе безопасности портала «Госуслуги». Теперь при входе через мобильные устройства будет использоваться только метод Max, а подтверждение через СМС-сообщения будет постепенно отменяться.

По данным «Коммерсанта», такое решение принято из-за участившихся случаев мошенничества. Злоумышленники научились вынуждать пользователей передавать СМС-коды для входа на портал, что создавало серьезную угрозу безопасности личных данных граждан. Важно отметить, что СМС-подтверждение пока сохраняется для пользователей десктопной версии портала. При входе через компьютерную версию сервиса граждане по-прежнему могут использовать этот способ аутентификации.

Напомним, что Татарстан стал одним из первых регионов, где в МФЦ можно записаться в MAX.

Наталья Жирнова