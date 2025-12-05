Путин подтвердил многолетнее военно‑техническое сотрудничество России и Индии

Россия на протяжении более полувека оказывает содействие Индии в оснащении и модернизации вооруженных сил

По итогам переговоров с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин подчеркнул устойчивые партнерские отношения двух стран в военно‑технической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России отметил, что сотрудничество Москвы и Нью‑Дели в области обороны имеет многолетнюю историю. Россия на протяжении более полувека оказывает содействие Индии в оснащении и модернизации вооруженных сил. В частности, российская поддержка охватывает ключевые компоненты индийской армии: силы противовоздушной обороны, авиацию и военно‑морской флот. Путин акцентировал, что взаимодействие в этой сфере остается традиционным и тесным для обеих стран.

Напомним, что ранее Владимир Путин запустил вещание телеканала RT India в Нью‑Дели. На церемонии запуска также присутствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Наталья Жирнова