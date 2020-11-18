Революция ВТБ Онлайн: новое приложение стало удобнее, функциональнее и безопаснее

ВТБ Онлайн кардинально обновился. 50 новых функций, адаптация для незрячих, возможность снимать деньги в банкомате без карты — и многое, многое другое

Банк ВТБ принципиально поменял свое цифровое приложение. Речь идет не о точечных изменениях: перед нами глобальное обновление, кардинальная смена парадигмы. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза. Что еще изменится для клиента, какие новые функции приходят в мобильный банк и почему команда ВТБ сделала такой масштабный перезапуск своих онлайн-платформ — в обзоре «Реального времени».

Направление задавала фокус-группа

Презентуя новый ВТБ Онлайн, руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов объяснил: за последние 5 лет онлайн-представительство банка не испытывало кардинальных изменений. За это время успели устареть и текущий дизайн, и пользовательские паттерны. Поэтому на 2020 год было запланировано глобальное обновление всего — и получившееся приложение имеет уже очень немного общего с предыдущей версией.

В опросах пользователей и в тестировании промежуточных вариантов приняли участие более 300 респондентов. Эта фокус-группа и определяла, каким будет приложение. Благодаря их ответам и были «нащупаны» главные направления работы: было решено максимально ускорить операции, разработать новый стильный дизайн «без лишнего шума» и сделать приложение максимально утилитарным.

Отдельная работа была проведена, чтобы адаптировать сервисы банка под людей с инвалидностью по зрению. Мобильное приложение тестировали на незрячих, и благодаря их помощи удалось значительно повысить инклюзивность онлайн-банка. Более того, трое незрячих консультантов сейчас входят в команду, которая продолжает работу над версией ВТБ Онлайн (16+) для этой категории клиентов и приносят колоссальную пользу проекту.

В опросах пользователей и в тестировании промежуточных вариантов приняли участие более 300 респондентов

Надежность и скорость

Работа онлайн-банка должна быть быстрой. Клиенты больше не хотят медитативно наблюдать за медленно изменяющимся индикатором загрузки. И если раньше время ожидания входа доходило до 15 секунд, то теперь скорость выросла кратно: все случается за 2 секунды. Отклик интерфейсов стал в 10 раз быстрее. Вдвое выросла скорость проведения операции по платежам и переводам.

Втрое выросла предельная нагрузка ВТБ Онлайн. Сейчас приложение выдерживает 130 000 человек в минуту, а совсем скоро сможет поддерживать и до 400 000 одновременных сессий. В приложении изменили архитектуру: теперь оно работает по микросервисной модели, поэтому даже если происходит сбой одного сервиса — остальные продолжают работать. А баланс по своей карте теперь вы сможете узнать даже во время технических работ.

Кстати, сбоев в работе интернет-банка становится все меньше: Никита Чугунов рассказал, что микросервисную архитектуру вводили уже в текущем году на старое приложение, и это приносило свои плоды.

На 2020 год было запланировано глобальное обновление всего — и получившееся приложение имеет уже очень немного общего с предыдущей версией

Как защитить легкомысленного клиента

Одна из ключевых характеристик онлайн-банка — безопасность. Несмотря на то, что клиенту становится проще зайти в мобильный банк и в приложение, мошенникам становится все сложнее уводить деньги со счетов клиентов ВТБ. Новые приложение становится еще безопаснее.

Для этого, во-первых, ввели новый стандарт паролей. Не секрет, что код доступа в мобильный банк у множества легкомысленных людей совпадает с годом их рождения. Чугунов рассказывает: когда тестировали систему безопасности, примерно каждое пятое приложение удавалось взломать — именно по году рождения клиента. Поэтому введена возможность задать пароль до восьми символов — подобные пароли взломать в 10 раз сложнее. Кроме того, сейчас невозможно задать пароль, состоящий из одинаковых символов.

Идет серьезная защита от социальной инженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов. Фишинг выявляется и блокируется в течение первых же суток. Только за последний год система безопасности текущего приложения отбила более 10 тысяч попыток взлома.

Удобно, удобно и еще раз удобно

Одним из главных направлений изменений стало удобство использования мобильного банка. В приложение добавили 50 новых функций, полностью переработали пользовательские паттерны. Перечислим лишь немногие, но самые интересные изменения.

Клиенты могут самостоятельно настраивать главный экран и определять, что там будет показано. Его элементы теперь перемещаются как отдельные виджеты. Можно выбрать, будут ли они отображаться списком или, как раньше, «каруселью». Можно скрывать информацию об остатке на счете (к примеру, если вы едете в метро и открываете приложение, эта опция не даст любопытствующим попутчикам узнать, сколько денег осталось на вашем счете).

и определять, что там будет показано. Его элементы теперь перемещаются как отдельные виджеты. Можно выбрать, будут ли они отображаться списком или, как раньше, «каруселью». Можно скрывать информацию об остатке на счете (к примеру, если вы едете в метро и открываете приложение, эта опция не даст любопытствующим попутчикам узнать, сколько денег осталось на вашем счете). В новом ВТБ Онлайн можно посмотреть единый баланс по всем вашим счетам на главном экране. До сих пор такой функции не было: например, остаток по счету не включал брокерские, валютные счета, кредитные средства. А теперь вы можете увидеть, сколько всего денег на ваших счетах в ВТБ.

на главном экране. До сих пор такой функции не было: например, остаток по счету не включал брокерские, валютные счета, кредитные средства. А теперь вы можете увидеть, сколько всего денег на ваших счетах в ВТБ. Пользователь может управлять лимитами на снятие или переводы — по всем продуктам и типам операций можно настроить отдельные лимиты.

— по всем продуктам и типам операций можно настроить отдельные лимиты. Штрафы ГИБДД, демонстрируемые в приложении, теперь дополняются фотографией и информацией о месте нарушения.

Штрафы ГИБДД, демонстрируемые в приложении, теперь дополняются фотографией и информацией о месте нарушения

Стала доступна пакетная оплата счетов — например, если вам пришло несколько счетов, можно выбрать те, которые вы хотите оплатить, и объединить их в один платеж (чтобы не тратить время на несколько отдельных операций).

— например, если вам пришло несколько счетов, можно выбрать те, которые вы хотите оплатить, и объединить их в один платеж (чтобы не тратить время на несколько отдельных операций). Одна из главных новостей для полутора миллионов пользователей интернет-банка — теперь необязательно помнить пароль для входа в него. Теперь можно войти по номеру телефона. Достаточно отсканировать QR-код в приложении — для этого команда разработчиков использовала опыт мессенджера WhatsApp.

в него. Теперь можно войти по номеру телефона. Достаточно отсканировать QR-код в приложении — для этого команда разработчиков использовала опыт мессенджера WhatsApp. И еще одно революционное изменение: теперь не нужно будет носить с собой карту, чтобы снять деньги в банкомате . QR-код, отображаемый в мобильном приложении, позволит сделать это, даже если вы забыли кошелек с картой дома. Сейчас ВТБ ведет активную работу по соответствующему техническому перевооружению банкоматов. До конца ноября будет возможно снятие по QR-коду во всех банкоматах ВТБ, а на начальном этапе — в 85% банкоматной сети (12,5 тысячи банкоматов).

. QR-код, отображаемый в мобильном приложении, позволит сделать это, даже если вы забыли кошелек с картой дома. Сейчас ВТБ ведет активную работу по соответствующему техническому перевооружению банкоматов. До конца ноября будет возможно снятие по QR-коду во всех банкоматах ВТБ, а на начальном этапе — в 85% банкоматной сети (12,5 тысячи банкоматов). Повышается инклюзивность мобильного банка. Если раньше незрячему человеку было проблематично пройти 60% базовых операций, то теперь таким клиентам банка доступны все переводы и платежи, многие другие операции.

А еще в новом приложении можно посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту, оформить цифровую кредитную карту (без выпуска ее в пластике) и сделать массу других необходимых вещей. В общем, изменения — действительно революционные!

Никита Чугунов пообещал, что к 2022 году ВТБ планирует вывести в онлайн абсолютно все свои сервисы и продукты. В IV квартале будет тестироваться онлайн-система автокредита, во II квартале 2021 года — мобильная ипотека.

Банк ВТБ (ПАО)