Айгуль Михневич: «Хотите подраться с киприотом — скажите ему слово «малака»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о достопримечательностях Ларнаки и о кумовстве на острове

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, которая 14 лет назад вышла замуж за белоруса Ивана Михневича (сооснователя компании, разработавшей World of Tanks), продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни на Кипре. Сейчас ее муж делает политическую карьеру на острове. В очередной авторской колонке для нашего издания — небольшая экскурсия по Ларнаке и практические советы о том, как подраться с киприотом или проиграть ему в суде.



Церковь святого Лазаря, акведук и средневековый замок

Мы едем вдоль южного побережья от Айя-Напы на запад.

Город Ларнака. Третий по величине город на Кипре после Никосии и Лимасола. Ларнака — небольшой, тихий городок, куда мне лично очень нравится ездить. Это ближайшее место, где жители столицы могут искупаться в море.

Для меня лично главной достопримечательностью города является церковь Святого Лазаря. Она была построена в конце IX — начале Х века над могилой святого. Это очень интересная история, с которой рекомендую ознакомиться после прочтения этой статьи. Материалов на эту тему в интернете много.

Эта церковь завораживает особой мощной энергетикой. Впрочем, таких мест на Кипре много, и я еще буду о них говорить отдельно. Очень рекомендую посетить храм в сопровождении гида. Вас проведут к могиле Лазаря, покажут, на что следует обратить особое внимание на иконостасе и других частях церкви.

Фото: Vlish (Vitaly Lischenko) / wikimedia.org

Со мной лично здесь случались чудеса. В самые тяжелые периоды жизни я езжу в этот храм. Одна моя подруга много лет назад молилась там ежедневно после того, как ее мужа положили в больницу на год со страшным диагнозом. Ее муж выжил и жив до сих пор, благодаря хорошим врачам и молитвам любящей супруги.

Из других достопримечательностей стоит упомянуть акведук Камарес, построенный в 1746 году. Сооружение поистине впечатляющее. Много раз я проезжала мимо, но ни разу не остановилась, чтобы рассмотреть его внимательнее. Это 33 каменные арки, под которыми пасутся овцы. Раньше он был важной частью сложной хозяйственной системы района.

На главной набережной города в двух шагах от церкви святого Лазаря стоит средневековый замок — теперь в нем музей. Я там ни разу не была. Снаружи он не выглядит как-то особенно грандиозно, интереса большого не вызывает. Возможно, если бы я приехала в страну в качестве туристки, обязательно посетила бы его.

Фото: cyprusiana.ru

Аэропорты, фламинго и «самолетный» пляж

В Ларнаке есть два аэропорта — старый и новый. Старый расположен рядом с солеными озерами, на которые каждый год весной прилетают фламинго. Зрелище очень красивое, птиц там очень много. Подойти к ним очень близко невозможно. Помимо розовых птиц, иногда там можно увидеть пару черных. И это настоящее событие, которое обязательно освещается в местной прессе.

Эти озера можно увидеть из иллюминатора самолета, заходя на посадку в новый аэропорт. Как я уже писала ранее, он назван в честь президента Глафкоса Клиридиса, который назвал Кипр «банановой республикой». Бананы, кстати, здесь действительно растут — в основном в Пафосе, о котором я еще буду писать.



Недалеко от Ларнаки находится пляж Маккензи, с которого интересно наблюдать за посадкой самолетов над морем. Там создали очень хорошую инфраструктуру для культурного отдыха. Большие детские площадки, хорошие рестораны и зоны отдыха. Хотите сделать фото с железной птицей? Вам туда. Они буквально за забором. В нормальное время садятся одна за другой каждые 15-20 минут. Кажется, через этот забор можно даже попытаться перелезть ради хороших кадров, но я бы не стала рисковать.

Первое время мы называли этот город ЛарнАка, в соответствии с русской языковой привычкой. Однако местные называют его ЛАрнака (ударение на первый слог). В греческом языке, насколько мне известно, ударение плавающее. Например, одно из самых вкусных национальных блюд «мусакА» произносится с ударением на последнем слоге. А вот самое обидное слово для киприотов — «малАка» произносится с ударением на втором слоге.

Фото: kipros.ru

Как подраться с киприотом

И вот тут хочу сделать ремарочку о некоторых местных особенностях.

Хотите подраться с киприотом — скажите ему то самое обидное слово, указанное выше. В переводе на русский оно означает «нехороший человек, редиска». У вас все получится. Только сам он с вами драться, скорее всего, не будет, а для начала позовет своих кумбаросов или какого-нибудь верзилу из соседней деревни. Вот тогда берегитесь. Пострадают все части тела, на которые вам захочется приключений.

Даже если драки не случится, на вас гарантированно накричат. Это первое, что, как правило (но не всегда), делают киприоты в конфликтных ситуациях — они начинают громко кричать. И вот тут уже нет разницы, местный вы или приезжий.

Кумбаросы — это то, что называется «кум, сват, брат и прочий блат». В оригинале «кумбарос» — это кум, почти родственник. Но сейчас это слово обрело более широкое значение. Не обязательно вместе крестить детей. Кумбаросом может быть просто хороший друг или дальний родственник. Именно на таких взаимоотношениях тут держится все. В местных спорах прав тот, у кого больше кумбаросов в нужных местах. Именно поэтому иностранцы часто проигрывают совершенно абсурдные судебные дела, где очевидно, что закон на стороне пострадавшего, но кумбаросы оказываются сильнее.

Продолжение следует.