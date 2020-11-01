Айгуль Михневич: «Летом пляжи Кипра наполняются русской речью»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о курьезах жизни на острове

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад вышла замуж за белоруса Ивана Михневича (сооснователя компании, разработавшей World of Tanks). Теперь Иван — резидент Кипра, он делает там политическую карьеру. В очередной авторской колонке для «Реального времени» Айгуль рассказывает об одном из наиболее популярных мест для семейного отдыха на острове — Протарасе — и приводит несколько курьезных историй о жизни там.



Зимний и летний Протарас

Кипр — это мир в миниатюре с удивительно богатым разнообразием климатических зон и ландшафтов. Остров разделен на Северную и Южную часть после трагических событий 1974 года. Никосия — единственная разделенная столица мира. Северная часть на данный момент является оккупированной территорией, Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Там большинство жителей — турко-киприоты. Это частично признанное государство, занимающее треть острова.

Южная часть — это независимое государство, входящее в состав Евросоюза. Здесь по большей части живут греко-киприоты. Греко-киприоты и турко-киприоты генетически ближе друг к другу, чем греко-киприоты к грекам, а турко-киприоты к туркам. Но так сложилось исторически, что их разделили в результате политических игр с определенными целями.

До приезда на остров я не была большой фанаткой моря. Видела только Балтику и Черноморское побережье. Мне они показались не слишком дружелюбными. Но когда в один из первых коротких визитов нам предложили съездить в Протарас и Айя-Напу посмотреть потенциальное жилье у моря, я хотела отказаться, так как Никосия (которая находится в центре острова) меня вполне устраивала. Но муж все же уговорил поехать.

Один из самых красивых пляжей Европы находится в Айя-Напе. Он называется Нисси-Бич. Нам показали его со стороны, с утеса, на котором при желании можно было купить участок и построить дом.

Пляж Нисси-Бич в Айя-Напе. Фото автора

Перед моим неискушенным морями взором открылся просто фантастический вид. Белый мелкий песок, непередаваемый словами голубовато-зеленоватый цвет воды… Я не могла оторваться. Хотелось смотреть и смотреть, запомнить каждый сантиметр открывшейся картины, забрать с собой кусочек этой красоты в памяти, чтобы видеть его, закрывая глаза.

Первые полгода мы прожили в Протарасе. С него я и начну рассказ об основных городах Кипра и их особенностях. Протарас (по-нашему «Протарасовка») — это маленький туристический городок на восточном побережье острова всего с 100 км от Сирии, правда, по прямой, через море.

Он наполняется людьми только летом — а зимой там можно снимать фильмы об апокалипсисе. На пустых улицах ветер разгоняет пыль и мусор. Голодные тощие коты бродят в поисках хоть какой-то живности и в ожидании туристов.

Фото автора

На Кипре это одно из лучших мест для семейного отдыха. Большинство столичных жителей имеют там недвижимость и ездят туда на выходные. Однако есть люди, которые живут там круглый год. Так, один из них наш сосед — доктор из Швейцарии. Он пенсионер. У него дом на первой береговой линии с выходом на небольшой уютный пляж, где мы проводим лето с момента переезда на Кипр.



В Протарасе самым большим и популярным пляжем считается Фиг Три Бей (Fig Tree Bay). Вдоль него расположены пятизвездочные отели. А еще там есть танцующие фонтаны, которые, на мой взгляд, лучше тех, что арабы построили в Дубае. В туристический сезон каждый вечер по два раза там дают представление длительностью около часа. Каждый год они немного меняют программу.

Курьезы Протараса

Протарас — относительно тихое место. Поэтому с детьми лучше ехать именно туда. Вдоль берега тянется длинная прогулочная дорожка, которую они назвали Moon Walk. Начинается она как раз от нашего пляжа. До ее конца я так ни разу и не дошла до сих пор, ибо тянется она на много километров.

Фото автора

И вот тут я хотела бы рассказать о курьезах, связанных с Протарасом.

1. Великий и могучий

Мы снимали виллу в небольшом комплексе, напротив которого находится отель. Однажды в середине сезона у кого-то из наших соседей в обеденное время залаяла собака. Лаяла громко, долго, истошно. Надоела всем, но никто не знал, как это остановить. Многие не могли уложить детей спать.

Минут через 20 после начала этого безобразия на одном из балконов отеля напротив появляется женщина и кроет эту собаку трехэтажным русским матом. Удивительно, но это сработало! Псина моментально замолчала, и больше мы ее не слышали.

Да, я должна сказать, что летом наш пляж наполняется русской речью. Кипр в это время перестает быть «заграницей». И даже на татарском я не рискую разговаривать, желая что-то скрыть от окружающих, ибо родная речь то и дело звучит где-то рядом.

2. Любвеобильные мужчины

Когда мы переехали на Кипр, нашей старшей дочери было чуть меньше года. Каждое утро в районе семи часов я брала коляску и шла гулять по побережью. До начала Лунной дорожки мне приходилось пробираться по траве мимо поливалок, которые грозились облить меня своими высокими струями с ног до головы. В это время там как раз работал садовник довольно солидного возраста. Увидев меня, он выключал полив.

Сначала я просто благодарила его со скромной улыбкой. Потом мы стали здороваться каждое утро. А потом познакомились и стали обмениваться ничего не значащими «How are you?» («Как ваши дела?»), которые в западной культуре предназначены исключительно для выражения дружелюбия. Все время этих утренних обменов любезностями я не выпускала из рук коляску. На прогулку одевалась в неизменный длинный шелковый балахон, прикрывавший все тело.

Однажды Константин (так звали садовника) немного опоздал. Он как раз подъезжал к месту работы, когда я прошла «опасную зону» и направлялась к дорожке. Увидев меня, он торопливо выбежал из машины, поздоровался, дружески похлопал меня по плечу, вызвав легкое недоумение. К тому моменту мы несколько дней не виделись, поэтому он произнес свое «How are you?» на ломаном английском с особым рвением. И вдруг попытался меня поцеловать, хотя я не давала ему ни малейшего повода для этого. Я, конечно, отстранилась, быстро распрощалась и ушла.

Меня поразила эта выходка. Тем более что во время одной из наших коротких бесед я сказала ему, что живу с мужем в одном из ближайших домов. За все время нашего общения я ни разу не выпустила из рук коляски и не сделала ничего, что могло бы ввести его в заблуждение относительно моей порядочности. После этого я перестала с ним здороваться, а он стал поджидать меня и строить из себя обиженного отверженного любовника. Я только молча проходила мимо, пока он не понял, что игра окончена.

И только потом я узнала, что местные мужчины рассматривают туристок как доступные объекты для развлечений известного характера. Им совершенно безразличны семейный статус и количество детей. Один таксист приставал к моей глубоко беременной знакомой, которая ехала из магазина с двумя детьми к мужу, который ждал ее в отеле. Когда он стал звать ее на свидание, она сказала ему, что замужем, ждет ребенка (это было очевидно) и совершенно не нуждается в приключениях. Однако таксист был очень настойчив. Подруга больше не ездила без мужа.

Признаюсь, мне здесь даже здороваться с местными мужчинами лишний раз не хочется иногда, чтобы избежать подобных приключений. Самую обыкновенную вежливость они воспринимают как призыв к действию.

3. Свежайшие мидии

Когда мы переехали в Протарас, местные уважаемые люди стали водить нас по лучшим ресторанам и тавернам и представлять хозяевам, чтобы обслуживали нас должным образом, а не как обычных туристов. У нас есть любимые заведения, куда мы ходим годами. Во многих деревенских тавернах местных жителей обслуживают не по меню, а исходя из того, что привезли в этот день рыбаки. Меню, как правило, для туристов.

Однажды мы приехали в таверну и попросили мидии.

— Они у нас есть, но вам мы их не дадим, — сказал хозяин, покачав головой.

Я все поняла и заказала что-то другое.

Минут через 10 за соседний стол сели русские туристы. Они открыли меню и спросили, есть ли у них мидии.

— Есть. Свежайшие, — сказал хозяин, не моргнув глазом.

Мы чуть не рассмеялись между собой, но не стали портить бизнес товарищу. Бедные туристы ели «свежайшие» мидии. Надеюсь, они еще живы.

