Блокбастер номер три: татарстанское дерби не теряет накала

Пять главных итогов матча «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

В двух предыдущих противостояниях сезона «Ак Барс» и «Нефтехимик» выдали настолько крутые триллеры, что в продолжение такой остросюжетности в татарстанском дерби уже не верилось — было бы «слишком жирно». Однако и во вчерашнем матче Казань и Нижнекамск разыграли блокбастер с «качелями», двузначными цифрами в графе «штрафное время» и драматической развязкой (3:2). О новом лидере «Нефтехимика», Данисе Зарипове, который уже не тот, и о том, почему Вячеслав Буцаев никак не добьется от своих подопечных сдержанности на льду, — в итогах дерби от «Реального времени».

«Ак Барс» и «Нефтехимик» опять выдали настоящее дерби

Каким бы проблемным не выглядел сегодня «Нефтехимик», в матчах с казанским «Ак Барсом» нижнекамцы будто скидывают с себя все, что было до этого конкретного дня, и рвут жилы так, словно играют в плей-офф.

В двух предыдущих дерби сезона команды обменялись победами, держа интригу до последних периодов, поочередно выходя вперед и завершая пятой решающей шайбой, — прямо классика игр на выбывание. Таким же сценарием порадовали болельщиков татарстанские команды и на этот раз.

Нижнекамцы снова решили не отбывать номер на казанском льду в качестве команды из нижней части таблицы, а тут же бросились забивать. Точно по сюжету предыдущих игр «Нефтехимик» вышел вперед, потом пропустил две шайбы, после чего ценой огромных усилий вновь восстановил паритет. Решающая, уже классическая для татарстанских дерби этого сезона шайба была заброшена в большинстве ближе к занавесу встречи.

Снова с удовольствием констатируем, что поединки Казани и Нижнекамска в нынешнем сезоне обладают нервом настоящего дерби и выглядят в разы зрелищнее, чем распиаренное «зеленое» противостояние.

Зарипов уже не тот?

В полуторамесячном простое ли дело или все-таки в возрасте, но накануне Данис Зарипов выглядел тенью самого себя даже в сравнении со стартом нынешнего сезона.

Именно его передача-подарок привела к пропущенному «барсами» голу уже на 28 секунде встречи. Дальше капитан команды вышел еще в нескольких коротких сменах и окончательно пропал с радаров — Дмитрию Квартальнову в этой сложной игре нужны были более быстрые хоккеисты, так что Виктор Тихонов отрабатывал за себя и за того парня.

Данис Зарипов выглядел тенью самого себя даже в сравнении со стартом нынешнего сезона. Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Шутка ли — все, чем запомнился в этом матче Зарипов, — это отбытие штрафа за молодого защитника Константина Лучевникова, влетевшего локтем в лицо Владиславу Шутову и ушедшего в раздевалку до конца игры. Отбывать такие наказания тренеры отправляют, как правило, или самого молодого хоккеиста, или того, кто не принесет много пользы в данный момент.



Похоже, Зарипову еще далеко до оптимальных кондиций. Дай Бог, чтобы он набрал их к январю или уже ближе к плей-офф.

«Нефтехимик» по-прежнему много и странно удаляется

Еще в нашем октябрьском материале о втором матче вчерашних соперников мы с недоумением отмечали плохую дисциплину в стане «Нефтехимика». Тогда Буцаев и его помощники допустили сразу два численных нарушения состава за один период.

На этот раз картина оказалась еще более невеселой: 31 минута штрафа (11 минут меньшинства + 20 дисциплинарных Булата Шафигуллина) суммарно висела на гостях уже к 25-й минуте встречи.

Даже к концу второго периода, когда «волкам» удалось титаническими усилиями выстоять адские минуты игры 5 на 3, а потом еще 5 на 4, и даже сравнять счет после мощного броска Александра Осипова, они умудрились вновь сфолить, чтобы начать третий период в меньшинстве. Впрочем, оставим это неоднозначное судейское решение на ваше усмотрение. Отметим лишь, что в НХЛ за такое не наказывают.

В третьем периоде казанцы и сами были горазды на удаления — восемь минут в меньшинстве «Ак Барс» провел на старте двадцатиминутки на радость «Нефтехимику». Но Нижнекамск не только не реализовал, но вскоре стал удаляться в ответ, не забыв и о традиционном нарушении численного состава. В предыдущей игре с «Барысом» Нижнекамск грешил этим дважды.

Почему тренерский штаб «волков» никак не найдет правильные слова для молодых и горячих хоккеистов, вместо этого лишь постоянно переспрашивая судей «За что?», — большой вопрос. И почему не следит за количеством своих хоккеистов на льду — второй большой вопрос.

4-33 — такой была статистика штрафного времени после двух периодов вчерашнего матча. 24-37 — таковой она стала по итогам всего матча. Удручающие цифры для штаба нижнекамцев. Впрочем, тренеры «волков» своей оплошности в этом не видят, перекладывая ответственность на хоккеистов.

— Интересная встреча, нам все сегодня понравилось, за исключением игры в большинстве. Некоторые личности у нас, к сожалению, не понимают, что такое игровая дисциплина, — говорил после матча Буцаев.



Гудачек — новый лидер «Нефтехимика»?

К третьему месяцу сезона Либор Гудачек, похоже, взял на себя роль иностранного лидера нижнекамцев и в последних играх без набранных очков со льда не уходит. Вчерашнее дерби стало уже четвертой игрой кряду, в которой словак либо забрасывал, либо отдавал.

А все началось с той самой неудачной передачи Зарипова в чужой зоне. Шиксатдаров подхватил шайбу, выдал на Хайруллина, а дальше в дело вступили техничные руки Гудачека, оставившего не у дел куда более дорогого казанского легионера Джастина Азеведо.

Благодаря этой шайбе словак набрал уже седьмое очко в четырех последних матчах. Всего же на его счету уже 17 (7+10) очков в 18 играх сезона — безусловно лидерские цифры легионера.

У Марата Хайруллина, к слову, тоже все хорошо — 5 (1+4) очков в тех же четырех матчах. Кажется, в Нижнекамске нашли отличную связку.

«Нефтехимик» продолжает пополняться хоккеистами. Но усиление ли это?

Сразу двумя новыми хоккеистами пополнился состав нижнекамцев за прошедшую неделю, но, как мы уже привыкли, эти трансферы производят неоднозначное впечатление. Впрочем, учитывая нынешние реалии «Нефтехимика», а именно его предпоследнее место на Востоке и серьезный дефицит как забивных креативных форвардов, так и грамотных защитников, приобретения сегодня необходимы в любом случае. А уж тем более пора закрывать легионерские слоты — местной молодежи необходимы опытные хоккеисты, воспитанные другой школой. Только имея перед глазами пример нестандартно действующих иностранцев, молодежь сможет прогрессировать и действовать смелее сама.

Поначалу в Нижнекамске объявили о подписании защитника Кирилла Воробьева, который долго принадлежал ЦСКА, но за основную команду не играл уже давно — с сезона-2015/2016.

С тех пор защитник в основном ездил по арендам или же выступал за «Красную Армию» в ВХЛ. В прошлом сезоне он отыграл за «Сочи», и статистика Кирилла за «пантер» не впечатляет — в 36 матчах он набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8». Болельщики ЦСКА, однако, отмечают, что в молодом возрасте это был позиционно грамотный защитник с хорошим катанием, которому не хватало жесткости.

Вчера Воробьев сыграл в четвертом звене, отметился моментом, когда помог своевременно вернуть Барулину клюшку, выбитую Доусом, а также отсутствием откровенных ошибок.

Второе приобретение — канадский нападающий Брэндон Макмиллан — прибыл в Нижнекамск из рижского «Динамо» транзитом через «Авангард».

Выступая в КХЛ с 2017 года, Макмиллан показывал силовую манеру игры и желание бороться на пятаке. Именно такого плана хоккеисты нужны сегодня «Нефтехимику». Помочь в Казани, однако, легионер не успел.

Эрик Добролюбов