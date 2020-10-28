«Ак Барс» и «Нефтехимик» вновь выдали триллер, Квартальнов взялся за старое: пять итогов татарстанского дерби

Вытесняет зеленое?

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Шутка ли, прямо сейчас противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика» смотрится куда предпочтительнее раскрученного зеленого дерби. Оно выглядит именно так, каким и должно быть дерби в глазах зрителей, — напряженным, остросюжетным, «качельным». Разве что околохоккейного антуража накануне не хватило. Тем не менее, все это не отменило целый шлейф проблем, которые команды тянут за собой последний месяц. О том, как Квартальнов вновь пошел по проторенной дорожке, почему Буцаев и компания не следят за количеством хоккеистов на льду и когда уже нижнекамцы наладят игру в неравных составах, — об этих и других итогах татарстанского дерби в материале «Реального времени».

Татарстанские дерби в нынешнем сезоне радуют больше «зеленых»

Довольно ощутимые проблемы испытывают в осенней части сезона и «Ак Барс», и особенно «Нефтехимик». Однако очные противостояния этих команд в нынешней «регулярке» выдаются на славу. Если «зеленые дерби» первой части чемпионата интригой не радуют — Казань легко расправляется в нынешнем сезоне с Уфой, которую, в общем-то, лихорадит, то в татарстанском (или, как его называли в прошлом сезоне, «эчпочмаковом») дерби нерв присутствует до последних минут.

В нижнекамском противостоянии 10 октября хозяева забросили первыми, затем пропустили дважды, а потом вытащили игру в основное время и выиграли с помощью мастерского прохода Павла Порядина на первой минуте овертайма.

Вчера же команды вновь поочередно продемонстрировали волевые качества, сыграв по схожему сценарию. На шайбу Да Косты гости ответили двумя точными попаданиями Бикмуллина и Осипова, но затем свой первый дубль за «Ак Барс» оформил Найджел Доус, решающую шайбу забросивший в концовке игры.

Да, не без большого количества брака, не без проблем при розыгрыше большинства и меньшинства, но по накалу и нерву именно татарстанское противостояние выглядит в этом сезоне более предпочтительным продуктом, нежели татаро-башкирское. Конечно, вряд ли это означает, что игры соседей по республике станут новой визитной карточкой КХЛ, но болельщики будут только за, если «Нефтехимик» и дальше будет навязывать «Ак Барсу» такую борьбу. «Салават Юлаев» Томи Лямсы этой осенью подводит, а без принципиальных сражений в сезоне становится скучновато.

Квартальнов без обменов — не Квартальнов

Ну какой же это Дмитрий Квартальнов, если уже осенью он не надумает поменять кого-то из хоккеистов, претендующих на звание «техничный», на тех, кто способен побегать и потолкаться у бортов. Истории с вероятным обменом Александра Бурмистрова и Александра Хованова еще не закончены и наверняка получат свое продолжение, а тем временем появилась информация о том, что и Виктор Тихонов в скором времени якобы окажется в Москве под началом Олега Знарка. Накануне, кстати, Тихонов сотворил решающую третью казанскую шайбу для Доуса.

И это было вполне ожидаемо — Квартальнов всегда действует по одной и той же схеме на второй год в каждой из своих команд: если что-то не получается, тут же принимается решать проблему перетрясыванием состава.

В прошлом сезоне из «Ак Барса» так же спровадили Владимира Ткачева, который сейчас прекрасно чувствует себя в Ярославле. Тогда на замену креативному форварду казанцы взяли «рабочих лошадок» Владимира Галузина (вчера отыгрывал уже за «Нефтехимик») и Степана Санникова. Чем закончились их казанские карьеры — всем известно.

По идее, у специалиста всегда одно решение при любых проблемах — это круговорот игроков. Если тасование хоккеистов через все звенья и во всех сочетаниях не работает, он начинает требовать обмены и искать свежую кровь. Нравится это руководству клуба или нет, но оно прекрасно понимало методы работы специалиста и наверняка учитывало такой бэгкраунд тренера. Или нет?

«Нефтехимик» катастрофически много пропускает и странно удаляется

О том, что продление контракта с голкипером Константином Барулиным ошибка, мы писали еще в мае. Константин не впечатлял ни по ходу прошлого регулярного чемпионата, ни тем более в первом раунде Кубка Гагарина. Большой надежностью он не отличается и в сезоне нынешнем, хотя следует признать, что катастрофически пока не ошибается. До вчерашнего дерби у него был довольно слабый процент отраженных бросков — 88,6%.

Приход Евгения Иванникова обнадеживал, но спасителем его тоже назвать нельзя — у него 90,1% в 9 играх. Вместе со вчерашним казанским поединком вратари «волков» напропускали на пару уже 68 шайб всего за 18 проведенных игр (в среднем 3,77). Больше только у «Амура» (71 гол), но у хабаровчан и матчей больше (22).

Очень слабо в первой трети чемпионата выглядит «Нефтехимик» и при игре в неравных составах. 24 шайбы до вчерашнего матча значились в графе «пропущенные в меньшинстве» — худший показатель в лиге вместе с «Салаватом Юлаевым». 25-й гол нижнекамцы пропустили от Да Косты уже в первом периоде игры, а 26-й — от Доуса в третьем.

«Барсы» далеко не лучшие в лиге по реализации лишнего, но даже такой команде удалось оформить гол уже на 15-й секунде большинства.

При этом стоит отметить, что тренерский штаб «Нефтехимика» дважды умудрился допустить нарушение численного состава. Два удаления на ровном месте — не то, что может себе позволить команда, которая пока никак не настроит игру в меньшинстве, и, тем не менее, внимательности на скамейке это не добавляет.

Нижнекамцы не выигрывают в Казани уже почти три года

Последний раз «Нефтехимик» выигрывал у «Ак Барса» на его льду в декабре 2017 года, еще в бытность тренером Андрея Назарова. Не получилось и на этот раз — Буцаев никак не может расколдовать казанский лед.

И ведь были все шансы. Пять несгораемых минут было у нижнекамцев в третьем периоде при счете 2:2, когда грубо нарушил правила и ушел до конца матча Бурмистров. Да и явной инициативы у «Ак Барса» в матче не было — оставалось лишь закрыть вопрос. Однако все пять минут гости бессмысленно тыкались, пытаясь войти в зону соперника, а если и заходили, то быстро шайбу теряли.

Большинство «Нефтехимика» пока ничем не лучше меньшинства. Возможно, стоит подумать о закрытии оставшихся легионерских слотов с помощью креативных форвардов? Нижнекамской команде пока заметно не хватает нестандартных действий впереди.

Последний раз «Нефтехимик» выигрывал у «Ак Барса» на его льду в декабре 2017 года, еще в бытность тренером Андрея Назарова. Не получилось и на этот раз. Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Зачем «Ак Барсу» Дыняк?

Если уж казанцам и стоит подумать об обмене кого-либо, то напрашивается одна кандидатура — Никита Дыняк. Во вчерашней игре он провел полный один период, а потом уступил место молодым — его ошибки даже в элементарном обращении с шайбой надоели наставнику казанцев довольно быстро, и в звене с Артемом Галимовым и Дмитрием Воронковым стал выходить девятнадцатилетний Илья Сафонов, заявленный как тринадцатый нападающий.

Если же анализировать год Дыняка, проведенный в Казани, то очевидно, что хоккеист выполняет в основном роль статиста, а вся его результативность пришлась на дебютный матч с «Барысом», в котором он набрал 4 (1+3) очка.

Что было дальше? В остатке сезона за 27 матчей Дыняк забросил еще 1 шайбу и набрал 1 очко за результативную передачу. В нынешнем сезоне у него три ассистентских балла и «ноль» в показателе полезности.

Известно, что Никита — клиент сына Дмитрия Квартальнова, именно он приводил игрока в «Ак Барс» из Высшей лиги. И именно этот нападающий имеет гарантированное место в составе, и никаких разговоров о его обмене не ведется.