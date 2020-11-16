Технопарки Татарстана не идут за субсидиями: их заполненным офисам не нужна аккредитация

Минпромторг РФ возобновил аккредитацию региональных технопарков, но игроки РТ не спешат подавать заявки

Фото: Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», татарстанские технопарки, среди которых знаковые «Идея», ИТ-парк, КНИАТ, похоже, отказались от конкурсной борьбы за получение федеральных субсидий для возмещения затрат на инфраструктуру парков. Ни одна из управляющих компаний не стала подавать заявки в Минпромторг РФ для прохождения аккредитации на соответствие федеральным требованиям и для включения их в российский реестр, следует из интерактивной карты ведомства. Впрочем, с выходом нового приказа министра Дениса Мантурова активность регионов может оживиться, так как без федерального статуса технопарк и его резиденты автоматически лишаются права на господдержку, отметили в пресс-службе Минпромторга РФ. Между тем республиканские власти уже протянули руку помощи без всяких условий, продлив технопаркам льготы по налогу на имущество сразу на три года. Это позволит сэкономить 235 млн рублей, но о расширении инфраструктуры им придется забыть.

Приказ Дениса Мантурова определил нормы для технопарков

Федеральные власти продолжают фильтровать «контент» разношерстных региональных технопарков, претендующих на государственную поддержку в будущем году. Две недели назад министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал приказ, который закрепляет национальные требования к объектам технологической инфраструктуры промышленных технопарков, а также устанавливает минимальную площадь для каждого из них. Так, в нем может быть размещен бизнес-инкубатор с оборудованными рабочими местами, но его площадь не может быть меньше 100 кв. м. Или инжиниринговый центр, но его площадь не может быть меньше 50 кв. м. Всего в приказе определены 12 типов объектов технологической инфраструктуры: центр прототипирования, виварий, сертификационный центр, без которых невозможно вести инновационные разработки.

С выходом этого приказа возобновилась аккредитация региональных технопарков для их включения в федеральный реестр, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Минпромторга РФ. По замыслу ведомства, эта процедура должна стать своеобразной сертификацией технопарка, которая призвана подтвердить, что услуги в нем оказываются по единому национальному стандарту. «Иногда можно услышать, что резидента «гонят» посидеть в том углу, тогда под статус технопарка управляющая компания получает налоговые льготы и преференции, — говорит один из участников рынка. — Отсюда возникла идея аккредитации».

Денис Мантуров подписал приказ, который закрепляет национальные требования к объектам технологической инфраструктуры промышленных технопарков. Фото minpromtorg.gov.ru

Единые федеральные требования к промышленным технопаркам были приняты в России в конце 2019 года. Они изложены в постановлении №1863 от 29 декабря 2019 года (им установлены требования к параметрам промышленной, технологической и транспортной инфраструктур промышленных технопарков, а также особенности деятельности их управляющих компаний в целях оказания им государственной поддержки из федерального или региональных бюджетов).

Основным показателем, которому должен соответствовать промтехнопарк, является минимальная площадь в 1,5 га. Площадь офисных, технических, производственных, административных, складских и иных помещений и сооружений промышленного технопарка должна составлять не менее 5000 кв. метров. Кроме того, на территории промтехнопарка должно быть не менее двух объектов технологической инфраструктуры, точки присоединения потребителей к электрической энергии должны быть максимальной мощностью не менее 0,5 МВт, напомнили в Минпромторге РФ.

Чем промтехнопарк отличается от индустриального парка

В новом приказе федеральный регулятор конкретизировал «начинку» промтехнопарка, которая отличает его от индустриального парка (это важно, потому что каждый из них работает в разных налоговых режимах, — прим. авт.). «Ключевым отличием промтехнопрака от индустриального парка является обязательное наличие не менее двух объектов технологической инфраструктуры — таких как центры прототипирования или трансфера технологий, чистые комнаты, лаборатории и другие объекты, указанные в приказе. Таким образом, законодательно завершено разграничение между этими объектами региональной промышленной инфраструктуры», — отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, добавляя, что документ готовился вместе с экспертным сообществом, управляющими компаниями и профильной Ассоциацией кластеров и технопарков России, исходя из опыта работы промышленных технопарков в стране.

Присвоение статуса федерального технопарка открывает доступ к федеральным мерам поддержки. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, с будущего года планируется возобновить субсидирование процентных ставок по кредитам управляющих компаний промтехнопарков. Но к конкурсному отбору будут допущены лишь те, кто состоит в реестре. Полный состав участников реестра промышленных технопарков России можно видеть на интерактивной карте Минпромторга РФ. Он ведется с декабря 2019 года, после того как было издано распоряжение правительства РФ о введении «квалификационных» требований к промтехнопаркам.

Полный состав участников реестра промышленных технопарков России можно видеть на интерактивной карте Минпромторга РФ

Кто уклоняется от аккредитации

Как оказалось, за это время ни одна из управляющих компаний технопарков Татарстана не стала подавать заявки в Минпромторг РФ для прохождения аккредитации. В базе электронного сервиса Минпромторга РФ данные о них отсутствуют. Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» в Минпромторге РФ, но выразили надежду, что с выходом приказа Дениса Мантурова «заявок будет больше».

— В настоящее время заявку на аккредитацию в Минпромторге РФ подали четыре компании — это технопарк «Машиностроение» (Нижегородская область), технопарк «Электрополис» (Псковская область), технопарк «Союз» (Пензенская область), технопарк «ИКСЭЛ» (Владимирская область). Однако подчеркнем, что работа только начата и заявок будет становиться все больше, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правда, в реестре значатся индустриальные парки. Это технополис «Химград», КИП «Мастер» и даже «Казанский силикон» (на КЗСК). По данным источника, ими уже получены возмещения по кредитам за счет уплаченных резидентами налогов. Именно этот механизм предлагается применить в будущем году и для технопарков, уточнили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Как ни странно, но не все торопятся заскочить в «поезд» федеральной поддержки. Отсутствие интереса к прохождению аккредитации старейшие технопарки объяснили отказом от планов по расширению арендных площадей.

По словам представителя компании, технопарк «Идея» не получает льгот от федеральных властей давно. Фото: president.tatarstan.ru

— Надо понимать, что сейчас речь идет о поддержке молодых технопарков, которым субсидии будут даваться на компенсацию затрат. У нас были идеи открытия второй очереди, но сейчас нельзя однозначно сказать, что так будет. Так что это не наш случай, — объяснили позицию нашему изданию в УК технопарка «Идея».

По словам представителя компании, технопарк «Идея» не получает льгот от федеральных властей давно. «Мы были созданы 15 лет назад. Тогда получили разовую субсидию (36 млн рублей, или 1% от общего объема накопленных инвестиций, — прим. авт.). С тех пор управляющая компания смогла самостоятельно заполнить парк. Он имеет площадь в 2 га, площадь помещений — 28,7 тысяч га. Загруженность — 98%.

Правда, резиденты активно пользуются грантами Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), а специалисты УК помогают им «упаковывать» конкурсные заявки. За несколько лет резиденты получили несколько сотен миллионов рублей. «За счет перераспределения доходов от коммерческой аренды создаются льготные условия размещения для малых инновационных компаний, а коммуникация на одной площадке позволяет начинающим предпринимателям набраться опыта у крупных организаций», — поясняют в «Идее». За 15 лет создано более 550 компаний и произведено товаров и услуг на 72 млрд рублей. Результаты работы технопарка признаны на международном уровне: он вошел в топ-15 лучших технопарков мира по версии Европейской сети бизнес-инновационных центров (EBN), говорится в презентации технопарка.



Дата-центр ИТ-парка — это главная площадка для размещения ИТ-инфраструктуры в Республике Татарстан по уровню надежности TIER III Uptime Institute. Фото Максима Платонова

ИТ-парк получил по максимуму

Пожалуй, в самом неудобном положении оказался казанский технопарк высоких технологий «ИТ-парк». При его создании в 2009 году он получил на строительство максимальную сумму федеральных субсидий в 1,7 млрд рублей, но почему-то тянет с подачей заявки. Хотя для успешного прохождения есть все возможности. «В ИТ-парке работает один из самых больших в России бизнес-инкубаторов, который создает благоприятные условия для эффективной предпринимательской, проектной и инновационной деятельности, — говорится в описании технопарка. — В мае 2019 года на площадке ИТ-парка было открыто первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения — Казань». Дата-центр ИТ-парка — это главная площадка для размещения ИТ-инфраструктуры в Республике Татарстан по уровню надежности TIER III Uptime Institute. Сервис соответствует международным стандартам ISO/IEC 27001:1013, ISO/IEC 20000:2011». Более того, технопарк проходит по территориальным параметрам, имея площадь 8,9 га. Правда, занятость площадей — 99%. Иначе говоря, можно подумать над расширением возможностей. Однако запрос «Реального времени» остался пока без ответа.

Всего в Татарстане работают пять технопарков, включая два технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань, Набережные Челны), технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ», научно-производственное НП «Технопарк «Прикамья». В них работают около 300 резидентов. Ни в одном из технопарков не захотели откликнуться на запрос «Реального времени».



— Сейчас для УК важно пройти аккредитацию. Если подтверждается ее статус, то автоматически подтверждается статус резидентов, — обратила внимание представитель Ассоциации кластеров и технопарков России Елена Кашинова. — Впрочем, технопарк может оставаться неаккредитованным, если он не хочет получать меры поддержки. Она нужна только для того, чтобы вас увидели нормативно-правовые органы.

По ее словам, пользу от этого получат и резиденты, у которых будет шанс в будущем претендовать на помощь.

Еще летом депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, который продлевает действие льгот по налогу на имущество в размере 0,5% (базовая ставка — 2,2%). Фото Максима Платонова

Татарстан оставил «подушку безопасности» на три года

С другой стороны, инертность технопарков можно объяснить тем, что им уже удалось получить «подушку безопасности» от республиканских властей. Еще летом депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, который продлевает действие льгот по налогу на имущество в размере 0,5% (базовая ставка — 2,2%). Эти преференции касаются технопарков, индустриальных парков и инновационно-технологических центров. Льготы продлили сразу на 3 года — до 1 января 2024 года. Выпадающие доходы бюджета составят 235 млн рублей. Это позволит технопаркам сохранять льготные арендные ставки в бизнес-инкубаторах.

— Условия для МСБ не ухудшаются: высокая загрузка на коммерческой аренде и в бизнес-инкубаторе, — отметила представитель УК «Идея». — У нас удобное месторасположение в центре Казани. Не было съездов, немного сокращались помещения (во время пандемии, — прим. авт.). Предоставляли резидентам отсрочку, но не всем. Были индивидуальные условия. Некоторые абсолютно не работали или закрылись.

Справедливости ради надо отметить, что налоговая льгота в 0,5% для управляющих компаний технопарков оказалась выше, чем в других регионах. Во всех субъектах РФ, где есть технопарки, применяется нулевая ставка по налогу на имущество, следует из годового обзора Ассоциации кластеров и технопарков. Более того, ряд регионов — Москва, Московская, Новгородская, Кемеровская области — дополняют их льготами по налогу на прибыль, устанавливая их по ставке от 12,5% до 13,5%. Несмотря на меньшую региональную поддержку, технопарки Татарстана показывают эффективность и уверенно входят в десятку лучших технопарков страны. В рейтинг 2020 года, подготовленный Ассоциацией кластеров, вошли три из пяти технопарков (всего рейтинговался 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов).

— Наибольшую эффективность функционирования продемонстрировали технопарки Москвы, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей, а также республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан и Пермского края, — сообщают в ассоциации.

Зато особенно щедр Татарстан в предоставлении льгот для резидентов технопарков. Для них как раз действует льгота по налогу на прибыль в 13,5%, налогу на имущество — 0,1%, всевозможные микрозаймы и поручительства. Пожалуй, такого набора льгот нет ни у одного региона.

Спасибо, что льготы есть

— Установление налоговых льгот для управляющих компаний и резидентов полностью отдано на откуп субъектам РФ. Они сами решают, в каком объеме, каким образом и в каком порядке эти льготы давать, — говорит представитель ассоциации Елена Кашинова. — На мой взгляд, их нельзя сравнивать в части того, что где-то льготы минимальны, а где-то максимальны. Спасибо, что они есть, спасибо, что регион в силу своих возможностей их предоставляет.

Говоря о льготах, она признала, что многие регионы обнуляют ставку по налогу на имущество, а в Татарстане действует ставка в 0,5%. «Возможно, потому что у остальных регионов не так много технопарков, а в Татарстане их пять. Зато в Татарстане солидный пакет льгот предоставляется резидентам. Для управляющих компаний это является большим подспорьем. Это дает им большое преимущество перед другими промышленными площадками для размещения на территории технопарка».



Не исключено, что в будущем пакет налоговых льгот для резидентов будет унифицирован. «Нормы и требования к технопаркам формировались в отсутствие федерального законодательства, они немножко сформировались «кто во что горазд», — замечает Елена Кашинова. — Сейчас разрабатывается модельный пакет льгот, который будет рекомендован для применения всем субъектам РФ. Пока его не утвердили, поэтому не могу сказать, каким он будет. Но есть запрос, чтобы унифицировать льготы и для управляющих компаний, и для резидентов».