Хуснуллин Линар Ильсурович
Общая информация
Родился 15 февраля 1989 года в Казани.
Образование
Неоконченное высшее образование, обучался в Российской академии правосудия (юридический факультет).
Трудовая деятельность
2014–2017 гг. — основатель сети магазинов «Все по 99 рублей».
С 2017 г. — основатель и руководитель маркетплейс KazanExpress.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, ул Университетская, 7
- Телефон: (800) 700-96-16
- Email: partners@kazanexpress.ru
- Сайт: http://KazanExpress.ru
Дата последнего обновления: 13.11.2020