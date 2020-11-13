Список персон

Хуснуллин Линар Ильсурович

Торговля
Хуснуллин Линар Ильсурович

Общая информация

Родился 15 февраля 1989 года в Казани.

Образование

Неоконченное высшее образование, обучался в Российской академии правосудия (юридический факультет).

Трудовая деятельность

2014–2017 гг. — основатель сети магазинов «Все по 99 рублей».
С 2017 г. — основатель и руководитель маркетплейс KazanExpress.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Иннополис
  • Адрес: 420500, ул Университетская, 7
  • Телефон: (800) 700-96-16
  • Email: partners@kazanexpress.ru
  • Сайт: http://KazanExpress.ru

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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