В России растет число кибератак на банки

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За последнее время в России возросло количество фишинговых атак на электронную почту сотрудников банков. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам сотрудников банковских организации, на 100% связывать это со второй волной коронавируса не стоит. Причиной, вероятно, стали общие мировые тенденции в сфере информационных технологий.

Представители банковских организаций спрогнозировали рост кибератак в случае введения в стране жестких «антиковидных» мер.

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По некоторым данным, с начала пандемии количество электронных писем, адресованных банкам мошенниками, увеличилось в два раза.

По данным Совбеза, банки подвергаются кибератакам в 38% случаев. На втором месте — органы власти (35%).