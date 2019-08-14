Совбез назвал самые частые цели кибератак

Чаще всего кибератакам подвергаются банки и органы власти в России — 38% и 35% соответственно от общего числа атак.

На долю предприятий оборонной промышленности, а также организаций в сфере науки и образования приходится по 7%, объектов системы здравоохранения — 3%, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

Всего с начала года предотвращено внедрение вредоносного программного обеспечения на более чем 7 тыс. объектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности. При этом у всех проверенных кредитных организаций были обнаружены нарушения.