Алексей Белых «прилетает» на КВЗ на миллиардных госконтрактах

Новый управляющий Казанского вертолетного завода рассчитывает подтянуть 20 млрд по госзаказам

Как выяснило «Реальное время», новая креатура ГК «Вертолеты России» Алексей Белых, назначенный с приставкой «врио» для управления Казанским вертолетным заводом, с большой вероятностью может получить «подъемные» госконтракты предварительной стоимостью свыше 20 млрд рублей. В финальной стадии согласования находится проект постановления правительства РФ №1798 об изъятии федеральных субсидий с лизинга самолета Ил-96-400М в пользу приобретения 39 отечественных воздушных судов. Среди них — 36 казанских вертолетов марки Ми-8, «Ансат» и Ми-38, которые предполагается построить до 2023 года. Эксплуатанты вертолетной техники с тревогой отмечают, что объявленные на новые российские вертолеты цены приблизились к западным значениям, и настроены «летать» на старой советской авиатехнике.

Новый рулевой от конкурентов

Сегодня Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», переходит под управление нового руководителя — варяга из Бурятии. 43-летний Алексей Белых — сын одного из старейших российских вертолетостроителей и в прошлом гендиректора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых. Его кандидатуру предложила ГК «Вертолеты России».



Сегодня Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», переходит под управление нового руководителя — варяга из Бурятии. Фото: Максим Платонов

Предшественник Юрий Пустовгаров, приглашенный 2 года назад из Башкирии (управлял Кумертауским авиационным производственным предприятием), уезжает в Москву. «Подтверждаем, что Юрий Леонидович Пустовгаров уходит с поста управляющего директора ПАО «Казанский вертолетный завод» по соглашению сторон. Он возглавлял предприятие с февраля 2018 года. Врио будет назначен первый заместитель управляющего директора — Алексей Белых. Юрий Пустовгаров с завтрашнего дня займет должность советника генерального директора холдинга «Вертолеты России», — сообщила накануне пресс-служба КВЗ «Реальному времени».

Трудность восприятия очередного кадрового назначения не в частой смене управляющих, а в приходе к руководству того, кто исторически конкурировал с КВЗ на мировых рынках, отмечают собеседники «Реального времени». «Не секрет, что Казань и Улан-Удэ выпускают самую продаваемую на мировых рынках марку российского вертолета Ми8/Ми17. Не секрет, что им не раз приходилось «драться», перетягивая друг у друга дорогостоящие контракты. Не секрет, что отношения между этими заводами, мягко говоря, натянутые и останутся таковыми надолго», — объяснили они причину и без того накаленной обстановки.

Юрий Пустовгаров (справа), приглашенный 2 года назад из Башкирии, уезжает в Москву. Архивное фото: Максим Платонов

Белых улыбнулась удача

Облегчить вступление в «горящую» должность новому управляющему Алексею Белых может помочь портфель госконтрактов на лизинг авиатехники, формируемый Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Собеседник «Реального времени» считает, что ожидаемый заказ как минимум на 36 казанских вертолетов и даст возможность вертолетостроителям легче перенести предстоящий сложнейший год, а новому управляющему завоевать расположение и лояльность КВЗ. «Если все сложится, то Алексей Белых получит большой аванс на будущее», — полагает источник, указывая, что ему «просто повезло оказаться в нужном месте и в нужное время».

Речь идет о неожиданной и радикальной перекройке многомиллиардных госсубсидий, выделенных в этом году на поддержку российской авиатехники. В конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства РФ, где предлагает отказаться от лизинга дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, который строится в Воронеже ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Изначально под него было запланировано выделение 13,8 млрд рублей субсидий — на поддержку лизинга этих самолетов, и еще 7,2 млрд рублей на закупку Ил-96-400М. В общей сложности ОАК потеряла свыше 20 млрд рублей.

Российский Минтранс заложил 16,9 млрд рублей на приобретение 39 единиц воздушных судов отечественного производства. Фото: Максим Платонов

Однако в результате смены приоритетов российский Минтранс заложил 16,9 млрд рублей на приобретение 39 единиц воздушных судов отечественного производства. Как говорится в документе, в целях дальнейшей передачи в лизинг, аренду на льготных условиях. Среди них — 36 вертолетов, а также 3 самолета Ил-114-300. Программа закупок рассчитана на 2021—2023 годы.

49 вертолетов на 3 года от ГТЛК

Правда, в перечне объем вертолетных закупок ГТЛК оказался шире, чем обозначено в пояснительной записке. В нем указано 49 вертолетов на сумму свыше 20 млрд рублей. Так, в будущем году ГТЛК планирует закупить семь вертолетов Ми-8, общая стоимость которых составляет 2,9 млрд рублей, а также три легких вертолета «Ансат» стоимостью 625,8 млн рублей. Следует понимать, что сейчас они должны быть в финальной стадии строительства. В итоге — портфель от ГТЛК на сумму свыше 3 млрд рублей.

В 2022 году закупки должны увеличиться: это 12 вертолетов Ми-8 стоимостью 5,5 млрд рублей, один Ми-38 на 1,3 млрд рублей и два санитарных «Ансата» на 508 млн рублей. Всего около 8 млрд рублей.

Правда, трудно представить, кто возьмет в лизинг Ми-38 за 1,5 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Пик закупок запланирован на 2023 год: тогда впервые завод должен выпустить 14 транспортных вертолетов Ми-8 на 2,6 млрд рублей, четыре модернизированных «Ансата» на 1,3 млрд рублей, один Ми-38 на 1,4 млрд рублей и два обычных «Ансата» на 0,5 млрд рублей. В итоге — снова около 8 млрд рублей. Ми-8, Ми-38 и «Ансаты» могут быть переданы в лизинг «Комиавиатрансу», «ВАП», «Конверс Авиа», «СКОЛ», «РВС», авиапредприятию «Ельцовка», «Нижневартовскавиа», «Нарьян-Марскому ОАО». Правда, трудно представить, кто возьмет в лизинг Ми-38 за 1,5 млрд рублей.

Как говорится в паспорте документа, проект подготовлен по итогам совещания по вопросам развития авиационной промышленности и авиаперевозок, состоявшегося 13 мая 2020 г. «Проект постановления правительства РФ находится на крайней стадии согласования в Аппарате правительства РФ», — сообщили в пресс-службе ГТЛК и подтвердили в Минтрансе РФ.

Дорогой летный час

Однако эксплуатанты вертолетной техники озабочены тем, что объявленные на новые российские вертолеты цены приблизились к западным значениям.



— Исходя из цены «Ансата» в 200—300 млн рублей, можно сказать, что стоимость летного часа будет на 30 процентов дороже, чем на советской машине. Но мы не готовы брать «Ансаты» не из-за цены, а из-за его характеристик. Главный недостаток — малая дальность полетов, малая емкость баков, что необходимо для патрулирования за системой трубопроводов, — отметил генеральный директор АО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев (обслуживает объекты «Транснефти» в РТ).

По его словам, санитарный «Ансат» может долететь до Актаныша с пересадкой и еле дотягивает до Челнов: «Знаю, что модернизированный хотят увеличить до 700 км. Мы летаем на вертолетах «Белл» и Ми-8, дальность которых 700 км и без дополнительных баков».



Евгений Матвеев старший научный сотрудник Академии им. Жуковского согласен, что цены КВЗ вплотную подошли к западным аналогам, поэтому производителям необходимо задуматься над тем, чтобы эксплуатанты могли брать их и зарабатывать.