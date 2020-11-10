Трусова гарантировала себе участие в чемпионате России

А Косторной придется еще побороться за путевку на главный национальный старт

Победой «русской ракеты» Александры Трусовой завершился казанский этап Кубка России по фигурному катанию. Второй финишировала Алена Косторная, которая не смогла удержать преимущества по итогам короткой программы, а третье место сохранила за собой Майя Хромых. Подробности — в материале «Реального времени».

Семененко сохранил лидерство



Падение с четверного тулупа и потеря концентрации на дорожке шагов позволили снизить оценку Евгению Семененко по итогам произвольной программы, но не могли помешать ему выиграть казанский этап. Все дело в том, что ближайшие преследователи Макар Игнатов и Роман Савосин наошибались еще больше, а безупречный Андрей Мозалев закопал себя еще в короткой.

Таким образом, тройка сильнейших распределилась следующим образом: Семененко, Мозалев, Игнатов, все — Санкт-Петербург и его тренерская школа: Алексей Мишин, Кирилл Давыденко, Евгений Рукавицын. Тренерская школа Ленинграда всегда славилась мужским и парным катанием — Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, Игорь Лисовский, который понял, что ему мало что светит в одиночке, и ушел в парное катание, чтобы стать чемпионом мира. К сожалению, в последние 30 лет только профессору Мишину удавалось воспитывать по-настоящему звездных Алексея Урманова, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Сейчас же видна ощутимая помощь молодых специалистов. Если вспомнить, что в Казань не приехали Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, также проживающие в Питере, можно констатировать, что Северная столица снова очень конкурентна в мужской одиночке.

Увы, тренерскому дуэту Евгения Плющенко, еще одного бывшего питерца, и Сергея Розанова пришлось испить чашу горечи, поскольку их единственный подопечный в мужской программе Леонид Свириденко не улучшил свое положение после короткой программы, наваляв в прыжках и сделав пару бабочек. Но еще досаднее должно быть Егору Рухину и Марку Кондратюку, которые падали на ровном месте, даже не исполняя дорожки шагов, а просто катясь вперед и назад соответственно. Обидно, но не так, как Савосину, которому после отличной короткой не удалось приземлить практически ничего из прыжковой программы, и он очень сильно потерял.

Когда слезы в радость

Если говорить об изменениях диспозиции в женской одиночке, то их можно считать локальными, поскольку серьезных взлетов или падений, за исключением Станиславы Константиновой, не случилось. В итоге она сама закопала себя на девятом месте, хотя, наверняка не на это рассчитывала, уходя от Валентины Чеботаревой к Плющенко. Зато Анастасия Тараканова, уйдя от Плющенко вместе с Ксенией Ивановой в «Армию фигурного катания», похоже, не прогадала. Место она заняла чуть выше, финишировав восьмой, но была так довольна своей произвольной программой, которую, как и положено солдату из армии, откатала на пределе своих возможностей, что начала рыдать от счастья прямо на льду, а за бортиком смахивала слезы Иванова.

Что касается остальных участниц старта одиночниц, то трагедий и супервосторгов не было, поскольку их и не могло быть — это обычный старт, получивший такое внимание из-за сложившихся обстоятельств. Александра Трусова, выигравшая казанский этап, в произвольной программе была безупречна при выполнении трех четверных прыжков, но не смогла исполнить четверной тулуп, а также была небезупречна при исполнении каскада, но какая разница, если набранных баллов ей хватило для завоевания первого места и, соответственно, путевки на чемпионат страны. Из Казани там готовы стартовать Майя Хромых, которая нападала, но сохранила третье место, и Софья Самодурова с Елизаветой Нугумановой. Также к чемпионату страны могут готовиться Анна Щербакова, Дарья Усачева, Анна Фролова и Мария Талалайкина. Можно с уверенностью говорить, что Алена Косторная, финишировавшая в Казани второй, а также Камила Валиева и Елизавета Туктамышева отберутся на чемпионат, а вот Константинова совершенно точно в пролете.

Также готовиться к чемпионату страны могут Семененко, Мозалев, Игнатов, Яблоков, плюс Артем Ковалев, который выиграл два своих этапа. Хорошие позиции у Коляды, Алиева, Петра Гуменника, Александра Самарина. Для остальных решающим станет последний этап Кубка, который должен пройти 5-8 декабря в Москве.

Будет ли сезон?

Между тем, казанского зрителя побалуют в эти дни еще соревнованиями юниорок, где готовятся стартовать Софья Акатьева, Вероника Жилина, Софья Муравьева и воспитанница казанской школы Елизавета Осокина. Увы, здесь также есть потеря, поскольку не смогла приехать ранее заявившаяся Софья Самоделкина, но и без нее состав участниц тянет на подиум мирового чемпионата среди юниорок.

Любопытная деталь. Победа Трусовой была омрачена тем, что она опоздала на поезд в Москву, поскольку они с Плющенко решили, что состав отправится с Центрального вокзала, который находится в пяти минутах ходьбы от Дворца спорта, но конкретно этот поезд отправлялся с Северного вокзала. В итоге получилась лишняя ночь в гостинице.

Фигурное катание, которое входит в линейку коньковых видов спорта, пока единственное из них, кто демонстрирует хоть какое-то подобие жизни. Нет полноценных этапов Гран-при, но американцы стартовали в США, китайцы — в Китае, и это лучше, чем отмены чемпионатов мира по шорт-треку в Канаде и по конькобежному спорту в Польше. В программе международной федерации на будущее стоят только этапы Гран-при в Москве и Японии и сплошные отмены до конца календарного года.

