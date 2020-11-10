«Унистрой» подбирается к центру Казани по землям концерна Николая Колесова?

«Джи-Групп» сообщила о консолидации на своем балансе 1,3 га земли по улице Аделя Кутуя. Возможно, ей перейдет еще 0,9 га от Казанского ПКБ

Фото: Артем Дергунов / kazanfirst.ru

У федерального участка оборонного предприятия почти в центре Казани определился покупатель. Речь идет о землях, принадлежавших АО «Казанское приборостроительное конструкторского бюро» (КПКБ). Как стало известно «Реальному времени», земельно-имущественный комплекс площадью 0,9 га на ул. Аделя Кутуя, который был выставлен на торги структурой «Ростеха», приобрел малоизвестный бизнесмен Максим Зарипов за 55,1 млн рублей. Не исключено, что покупка была совершена в интересах казанской инвестиционной компании «Джи-Групп» (держатель бренда «Унистрой»). Накануне «Джи-Групп» сообщила о консолидации на своем балансе 1,3 га земли в том же кадастровом квартале, где находится и бывший участок КПКБ. Если после цепочки транзитных сделок по купле-продаже эта территория, действительно, перейдет в распоряжение структур «Унистроя», то застройщик сможет прибавить к «вертолетным землям» еще 2 га в южной части Казани.

С дисконтом на 20 млн рублей

Агентская структура по продаже непрофильных активов «РТ-Капитал» объявила результаты торгов по продаже земельно-имущественного комплекса АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», входящего в радиоэлектронный оборонный холдинг КРЭТ. Оставшийся с советских времен складской комплекс, в который входят восемь зданий и некапитальных строений разной площади, инженерные коммуникации и объекты энергоснабжения (трансформаторная подстанция и воздушные линии электропередач) и самое главное — земельный участок под ним в 0,9 га, был приобретен физическим лицом Максимом Рамильевичем Зариповым, говорится в сообщении «РТ-Капитал». Сумма сделки составила 55,1 млн рублей. Это сопоставимо с кадастровой стоимостью участка. Максим Рамильевич Зарипов стал единственным участником торгов, говорится в сообщении агента.

Он выкупил коммерческую недвижимость КПКБ с сильным дисконтом, который был сделан организатором после первых несостоявшихся торгов в сентябре этого года. Изначально «РТ-Капитал» выставил лот по стартовой цене в 94,9 млн рублей. Объявление было опубликовано в конце августа этого года. При организации торгов была выбрана форма «публичного предложения», которая обязывает устанавливать порог, ниже которого покупатель не может его приобрести. Цена отсечения была обозначена в 73,5 млн рублей.

Однако на первые торги, назначенные на 14 сентября, не было подано ни одной заявки, рассказали в «РТ-Капитал». В результате последовали повторные торги. По правилам публичных торгов, на старт автоматически выносится «цена отсечения» с «первого круга» торгов. Таким образом, при повторной продаже «ватерлиния» была опущена еще почти на 20 млн — до 55,1 млн рублей. При отсутствии конкурентов единственный участник торгов смог выкупить лот по цене отсечения «второго круга», пояснили в «РТ-Капитал». Фактически цена покупки равнозначна кадастровой стоимости земельного участка КПКБ в 51,7 млн рублей (указано в публичной кадастровой карте, — прим. ред.). Иначе говоря, сохранившиеся восемь строений с коммуникациями были оценены в сумму чуть более 3 млн рублей. Тем не менее в «РТ-Капитал» довольны итогами торгов.



Летом этого года Ильдус Курбиев говорил о вероятности переезда КПКБ из центра города, где предприятие занимает большое здание советской постройки. Фото: yandex.ru

В чьих интересах купил Максим Зарипов?

Сведения о покупателе актива в «РТ-Капитал» не предоставили, ссылаясь на запрет раскрывать персональные данные физического лица. В системе «Спарк-Интерфакс» значится человек с похожими данными и с регистрацией в Казани. Он является учредителем 9 компаний разного профиля, а полноценно действующих — 4 компаний. К ним относятся ООО «Зенит-Поволжье» с выручкой 51,2 млн рублей, ООО «Зенит Регион» с нулевой отчетностью, ООО «МАКСИМА» с выручкой 24,7 млн рублей, и ООО «Учебный центр Максима» с выручкой в 522 тысяч рублей. Большинство из его фирм относится к категории микропредприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ни одно из них не имеет больших кредитов, сопоставимых со стоимостью приобретения. Связаться с самим Максимом Зариповым не удалось, так как ни по одному из указанных в открытых источниках телефонов его компаний не отвечают на звонки.

АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» — основной разработчик и производитель микроэлектроники для авиации. Оно изготавливает датчики температуры и оборотов, гибридные интегральные схемы и элементы систем управления летательными аппаратами, а также индикаторы для кабин пилотов. Финансовые показатели за 2019 год отсутствуют в системе «СПАРК-Интерфакс». Добавим, что летом этого года Ильдус Курбиев говорил о вероятности переезда КПКБ из центра города, где предприятие занимает большое здание советской постройки. Вчера мобильный гендиректора КПКБ Ильдуса Курбиева не отвечал. Ранее в пресс-службе «РТ-Капитал» рассказывали, что решение о реализации непрофильного актива было утверждено наблюдательным советом «Ростеха». «У него нет обременений, — добавили в компании. — Доходы от реализации поступят в КРЭТ, в холдинге которого состоит КПКБ».



Ранее в пресс-службе «РТ-Капитал» рассказывали, что решение о реализации непрофильного актива было утверждено наблюдательным советом «Ростеха». Фото rostec.ru

Джи-Групп отрицает интерес к землям КПКБ

Неофициально участники рынка говорят, что покупка земель КПКБ могла быть совершена в интересах казанской инвестиционной компании «Джи-групп» (держатель бренда «Унистрой»). Вчера же «Джи-Групп» сообщила о консолидации на своем балансе 1,3 га земли в том же кадастровом квартале, где и находится бывший участок КПКБ. В нем указаны кадастровые номера каждого из 6-ти участков на Аделя Кутуя, которые перешли в собственность «Джи- групп».



Как видно из публичной кадастровой карты, они находятся рядом с участком КПКБ (значится под коротким номером 33), и эта близость заставила предположить, что наиболее вероятным интерсантом является как раз «Джи-Групп». Сделка по консолидации этих примыкающих участков совершена между Джи-Групп (покупатель) и «СпектрПодряд» (продавец). Последняя, как известно, выступила покупателем «вертолетных земель» в 19,9 га с торгов «РТ-Капитал».



Напомним, в начале октября «Джи-Групп» оформила участки в Адмиралтейской слободе в собственность, а «СпектрПодряд» заплатил за них почти 1 млрд рублей. Бенефициар фирмы «СпектрПодряд» Ильфат Гильфанов выступил поручителем облигационного займа в 1 млрд рублей для СК «Унистрой» (именно на эти деньги и покупались земельные активы, — прим. ред.).

В начале октября «Джи-Групп» оформила участки в Адмиралтейской слободе в собственность, а «СпектрПодряд» заплатил за них почти 1 млрд рублей. Фото kzn.ru

Впрочем, в «Джи-Групп» отрицают причастность к приобретению земель КПКБ. По словам ее представителя, новых сделок в компании не заключали. «Произошли внутригрупповые сделки, новых в них нет», — объяснил «Реальному времени» представитель «Джи-Групп». О том, что кто-то купил активы КПКБ, ему не известно.

Тем не менее, участники рынка предполагают, что после цепочки транзитных сделок по купле-продаже федеральные земли могут в итоге перейти в распоряжение структур «Унистроя».



Микрорайон по улице Аделя Кутуя относится к депрессивной промышленной зоне, которая начинает быстро меняться с приходом застройщиков. Здесь развивают жилые проекты «Ак Таш» Газинура Ахметова, «РентСтрой» ямальского бизнесмена с татарскими корнями. Явную привлекательность им придает близость к центральной части Казани.



Однако выигрышное расположение нивелируется неразвитой городской средой в районе улиц Родины и Аделя Кутуя. Раньше здесь находились кирпичные заводы, КДСК, промышленные склады и прочие цеха. Заместитель гендиректора СИНХ Талгат Абдуллин считает, что покупка этого участка потребует перевода в категорию жилой застройки и проведения публичных слушаний, но затруднился четко сказать, был ли заинтересован в их покупке «Ак Барс Девелопмент» (ведет застройку ЖК «Седьмое небо» — прим. авт).

Вознесенский тракт должен был быть раньше



Николай Васильев, советник главы Минстроя РТ, отметил, что территория на Аделя Кутуя будет менять свое назначение. «Раньше это была промышленная зона, на которую распространялись ограничения в связи с расположением кирпичных заводов. Теперь ограничений нет, и земля стала привлекательной (кирпичные заводы не работают, их территории начинались с улицы Гвардейской). Это позволяет строить больше жилья. Триггером к застройке станет рост цен на жилье, который будет продолжаться. Если есть инвестор, который решил приобрести, значит есть соответствующий бизнес-план по развитию этой территории», — заметил он.

Правда, собеседник «Реального времени» высказал опасение, что транспортная структура развивается гораздо медленнее, чем та нагрузка, которую пытаются на нее возложить. «Стоимость земельного участка определяется местоположением, еще раз местоположением и еще раз местоположением. Это значит, что надо вкладываться в инфраструктуру. А у нас раздувается моно-жилая территория, и этот перекос будет трудно исправить», — предупреждает он. «По генплану давно нужно было «проткнуть» эту территорию автомагистралью, буквально с Аметьевской магистрали, которая поднимается до Танкового кольца. Были такие проекты, но они так и остались на бумаге», — сожалеет он. — Сейчас эта часть города будет очень быстро меняться, но выходы из нее работают как «капиллярные сосуды», а магистральных артерий нет».

По его словам, проект строительства Вознесенского тракта есть в красных линиях, он не умрет, но когда перейдут к делу, неясно. «Когда мы начинаем застраивать территории, важно иметь эти тракты, идти вдогонку. Надо готовить территории, а не потом начинать думать. Примеров множество — тот же «Салават купере», Салмачи, Сокуры», — привел он.