«Без федералистского сознания невозможно брать в расчет интересы населения вдали от центра»

Колумнист «Реального времени» о политической культуре: как научиться мыслить демократически

Фото: Олег Тихонов

Абсолютное большинство государств Земли называют себя демократиями. Само слово «демократия» означает «власть народа». Исследователи разногласят в вопросе о том, при каких условиях можно сказать, что в государстве установлена «народная власть». С другой стороны, ни один исследователь не скажет, что для народовластия достаточно имитации демократических институтов. Политолог и колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин в очередной авторской статье для нашего издания рассказывает об одном из методов оценки «демократичности» того или иного общества. На фоне итогов президентских выборов в США, а также формирования конструкции «коронавирусного квазифедерализма» в России эта тема кажется нам весьма актуальной.

Вне общественного договора люди будут в состоянии «войны против всех»

Одним из способов понимания того, что такое демократия, является политическая культура. Построение демократического общества немыслимо без изменения в сознании граждан. Демократия — это система, где граждане активно привлекаются к решению политических (властных) вопросов. Без включенности населения, демократические институты будут формировать закостенелую прослойку элиты, незаинтересованную во включении масс в решение важных вопросов.

Отличие демократической системы от авторитарной в том, что суверенитетом, то есть источником власти, в демократиях выступает народ. Если народ не осуществляет властные решения, то власть будет базироваться не на нём, а на прослойке элиты или авторитарном руководителе.

Политическая культура прямо влияет на формирование общественного договора. Под общественным договором подразумевается отказ населения от части своих прав и свобод в пользу государства. Чем более суверенна нация, чем больше полномочий она готова взять на себя — тем меньше своих прав она будет отдавать. Вне общественного договора люди будут находиться в «естественном состоянии» — войны всех против всех.

Сегодня не трудно заметить, что внешне демократические институты распространены в большинстве стран мира, в том числе в самых отсталых странах Африки, Азии и Латинской Америки. Но существование институтов не предполагает работоспособность демократической системы. Одной из причин этого является неподходящая для демократии политическая культура.

Внимание к политической культуре: история

Ранние предпосылки к анализу политической культуры были заложены ещё древними греками, сравнивавшими разные полисы (греческие города-государства) и народы. Аристотель в своей работе «Политика» сравнивает политическую психологию разных народов (утверждая, конечно, что лучшими во всех отношениях являются греки). В исламской истории выдающимся исследователем, занимавшимся сравнением политического сознания разных народов, можно назвать североафриканского мыслителя Ибн Хальдуна, выдвинувшего концепт «асабии» — сплоченности и единства внутри социальных групп и народов.

«А теперь посмотрите на самые разные народы умеренного климата: их особенности жизни, их культура, обусловленная окружающей средой, сделала их носителями ремёсел, цивилизаций и культур. Им посылалось больше всего Пророков, они основывали великие династии, они становились правоведами и учёными, именно их рукам принадлежат великие города и чудеса света, то, что формирует человечество. Эти столь разные по своим данным люди — арабы, римляне, персы, евреи, индийцы и китайцы — живут в относительно умеренном климате» — писал Ибн Хальдун.

В европейской истории предпосылки к исследованию политической культуры были заложены великими мыслителями европейского Просвещения: Макиавелли, Токвилем и Монтескье. Но всё перечисленное можно скорее представить, как исследование психологии народов. Впервые само понятие «политической культуры» было выдвинуто немецким теологом Иоганном Гердером в XVIII веке.

В XX веке в мировой политической науке наблюдался рост интереса к исследованию и концептуализации категории «политическая культура». Он был связан с ростом национального сознания в бывших колониях, проблемами демократизации постфашистских государств, национальными и демократическими движениями, а также провалами модернизации развивающихся обществ. В таких условиях у исследователей зародился вопрос: какие объективные условия необходимы для построения современного государства?

Одним из факторов, побудивших исследователей заняться политической культурой, стало новых государств после распада колониальных империй.

В Одним из факторов, побудивших исследователей заняться политической культурой, стало образование новых государств после распада колониальных империй.

Фундамент к концептуализации исследования политической культуры заложили американские исследователи С. Верба и Г. Алмонд. Их работа «Гражданская культура: Политические установки в пяти странах» прогремела в Америке ещё в 70-ых годах прошлого века. Но на русский язык она была переведена только в 2014 году. В советское время политология считалась «буржуазной наукой», и классические работы (а Алмонд это один из классиков американской политологической традиции) не переводились.



Между идеализмом и пессимизмом

Исследование «политической культуры» Алмондом и Веробой связано с разочарованием в «идеалистическом» подходе к установлению демократических режимов. Этот идеализм свойственен и демократам в России: убежденность, что политические реформы сформируются сами собой. Протестное движение не приходит к формированию низовых институтов, оно направлено на утверждение новых лиц в условиях существующей политической системы.

Исследователи рассмотрели пять стран: США, Великобританию, Германию, Мексику и Италию. На момент исследования либеральным демократиям в Германии и Италии не исполнилось и пары десятилетий, а в Мексике существовал автократический однопартийный режим.

Условием работоспособности демократического режима является вовлеченность простых граждан в политические процессы. Одной из слабостей демократии является то, что невозможно построить общество из миллионов Аристотелей, Платонов и Ибн Хальдунов, разбирающихся и понимающих политические процессы. Кроме политики, людям нужно заниматься обычной жизнью: работать, следить за своей семьей, повышать свою квалификацию в других, неполитических сферах. Общество, где население рассматривает все свои действия как политические, не сможет нормально функционировать.

С другой стороны, застойность, отсутствие обратных связей и закрытость политического режима может привести государство к застою. Чем больше развиваются независимые средства массовой информации и негосударственные связи, тем сложнее становится вмешательство власти в частную жизнь. Разочарование в государстве, отсутствие «здорового» национализма может привести к незаинтересованности простых людей в поддержке режима. Это то, что мы наблюдали в 90-х годах в своей стране, когда массы людей не пошли отстаивать своё государство и «советский» национальный проект после совершенного переворота.

В работающих демократиях лишь меньшинство глубоко разбирается в политике, но при этом таких людей значительно больше, чем в авторитарных и тоталитарных режимах. Проблемой демократии является то, как организовать 140-миллионое общество обычных людей так, чтобы учитывались интересы всех.

Типология политической культуры

Крайнюю незаинтересованность в жизни государства Алмонд и Верба определяют, как «приходскую политическую культуру». Люди с патриархальным сознанием не мыслят категорией государства, существуя в параллельных структурах: племенах, общинах или сектах. Они слабо отождествляют свою жизнь с жизнью государства. Целью модернизации общества с приходской культурой является интеграция общества в рамки одной политической системы. Так, существование приходских, параллельных государственным, структур осложняет модернизацию в странах Африки, где существует необходимость включения людей в политическую и экономическую жизнь.

Отличие подданической (или зависимой) политической культуры заключается в том, что граждане идентифицируют себя с государством, но при этом готовы принять и негативные для себя решения со стороны власти. Зачастую граждане с преобладающим подданническим сознанием рассматривают власть в государстве как божественную, а все её решения принимают как полученные от высших сил. Сакрализация власти была свойственна человечеству на всём протяжении существования политической власти.

Наконец, культура участия предполагает, что граждане не просто рассматривают и осознают себя как часть государства, но и считают, что они вправе участвовать в решениях государства. В случае противоречия решений государства своим представлениям и интересам, граждане будут бороться за реализацию своих прав и свобод на утверждение своих представлений о благе. В чистом виде культура участия может привести к конфликтам, вплоть до революций, и нестабильности в государстве.

Алмонд и Верба замечают, что в реальности не существует политических культур «в чистом виде». Это всегда совокупность представлений. Даже один человек в разных ситуациях может вести себя по-разному, меняться в течении жизни. Одни группы внутри государства могут идентифицировать себя с официальной властью, а другие с параллельными группами.

Гражданская культура

В представлениях исследователей, совершенной является «гражданская», подданическо-участническая культура. Население должно быть лояльным к власти, чувствовать свою сопричастность ей, но в случае противоречия решений государства собственным интересам быть готовым принять участие в политической борьбе. Мне видится, что для этого нужно понимание политической природы государства, её истории и ценностей.

«Это (гражданская культура) смешанная политическая культура. В ее рамках многие граждане могут быть активными в политике, однако многие другие играют более пассивную роль «подданных». Еще важнее тот факт, что даже у тех, кто исполняет гражданскую роль, качества прихожан не полностью вытеснены. Роль участника просто добавляется к тем двум ролям. Это означает, что активный гражданин сохраняет свои традиционалистские, неполитические связи, равно как и свою более пассивную роль подданного» — отмечали Алмонд, Верба.

В больших государствах, различных по своему составу, как Россия, интересы населения зачастую носят локальный характер. Поэтому в таких государствах культура участия должна формировать федералистское сознание и локальные идентичности. Без этого невозможно брать в расчёт интересы населения вдали от центра. Это будет формировать отчуждение и безразличное отношение населения к политической жизни.

Важно сохранять баланс между политической борьбой и лояльностью. Во многих случаях разные «крайности» политической культуры могут дополнять друг друга. Негосударственные политические структуры могут формировать политические цели, а лояльность к государству может соседствовать с желанием исправления слабостей политической системы. Анализ своего политического поведения и политического поведения групп может быть ключом к тому, как построить работающее и справедливое общество.

Карим Гайнуллин