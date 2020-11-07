«Ростех» о «Печали и радости», или Как на КВЗ сняли фильм в духе советского кино

На телеканале «Россия 1» показали художественный фильм, где главными героями стали люди рабочих профессий — вертолетостроители

«Ростех» представил на телеканале «Россия-1» премьеру мелодрамы «От печали до радости», где главными героями стали рабочие-вертолетостроители. Это первая полнометражная кинолента, съемки которой проходили в производственных цехах Казанского и Московского вертолетных заводов. «Мы стараемся делать простое доброе кино, возрождая советские традиции. Поэтому в нем нет постельных сцен, убийств, компьютерного «аттракциона», а поцелуи — целомудренны», — рассказала «Реальному времени» генеральный директор продюсерского центра «Федор Добронравов» и генеральный продюсер фильма Екатерина Сарычева. Бюджет киноленты создатели не раскрывают, но уточнили: в прокат фильм не попадет — его полностью выкупил телеканал «Россия-1».

Кино как искусство для пропаганды труда рабочего

В золотом фонде советского кино немало комедийных фильмов с главными героями, работающими в цеху или на стройплощадке — «Неподдающиеся», «Девчата», «Весна на Заречной улице». Без кадров производства, будь то токарный цех или панорама зимнего лесоповала, в СССР не выходила почти ни одна картина. Впрочем, это не мешает им быть шедеврами.

Похоже, что в продюсерском центре «Федор Добронравов», созданном известным актером Федором Добронравовым (известен по популярному ситкому «Сваты»), решили возродить образ человека труда в новых реалиях. Для съемок фильма о жизни рабочих-вертолетостроителей центр получил господдержку Минкульта РФ и спонсорскую помощь «Ростеха». Главная цель кинокартины — поднять престиж рабочих профессий. По этой причине режиссер фильма решил снимать его на нескольких производственных площадках Казанского и Московского вертолетных заводов.



Главная цель кинокартины — поднять престиж рабочих профессий. По этой причине режиссер фильма решил снимать его на нескольких производственных площадках Казанского и Московского вертолетных заводов. Фото news-w.org

Строгий пропускной режим оборонных заводов не стал помехой — всем актерам и участникам съемок выдавали специальные пропуска. Первые показы прошли на различных кинофестивалях. Так, в сентябре фильм показывали в Благовещенске на форуме «Амурская Осень». В минувший четверг состоялась телевизионная премьера на телеканале «Россия-1».

Без постельных сцен

— Изначально мы хотели снять фильм полностью на КВЗ, — рассказала генеральный директор продюсерского центра «Федор Добронравов» и генеральный продюсер фильма Екатерина Сарычева. — Оказалось, что он настолько обновился, что там совсем не осталось станков времен СССР. По сценарию, наш главный герой работал на старом токарном станке. Нам нужно было его снять, чтобы показать разницу поколений между главными персонажами — отцом и сыном. Конечно, мы нашли раритетный образец, но большую часть съемок решили перевести на площадку Московского вертолетного завода, — рассказала Сарычева.

В итоге в Казани было снято четыре сцены из 25, которые вошли в фильм. Название «От печали до радости» напоминает слова из песни Юрия Антонова. Однако авторы фильма отрицают заимствование. В этом фильме снялся сам Федор Добронравов, сыгравший главу династии вертолетостроителей Трофимовых. Его жену сыграла актриса Инга Оболдина, которая часто снимается в телесериалах. Главная роль досталась сыну Добронравова — Иван сыграл младшего сына Пашку, а роль его любимой женщины исполнила Ирина Пегова. Режиссером фильма выступил Эдуард Парри.

Авторы фильма подчеркивают, что пытаются возродить традиции советского кино. «Мы снимаем кино в традициях советского времени — о простом человеке и его буднях, — объясняет Екатерина Сарычева. — Поэтому в нем нет постельных сцен, убийств, компьютерного «аттракциона», а поцелуи — целомудренны».

Авторы фильма подчеркивают, что пытаются возродить традиции советского кино. Фото: news-w.org

О настоящих чувствах

Отсюда и простой незамысловатый сюжет: младший сын главы семейства Пашка влюбился в работницу вертолетного завода с тремя детьми и хочет на ней жениться. Родители препятствуют браку, поскольку сильно любят младшенького и желают ему счастья с молодой и свободной женщиной. К этому моменту родители потеряли контроль над своим старшим сыном — тот стал пилотом и уехал работать на Крайний Север. Отец, Владимир Трофимов, сильно переживает, что тот меняет девушек и ведет разгульную жизнь. А когда родители узнают, что у сына скоро свадьба, то не успевают познакомиться с его избранницей. Отчасти по этой причине младший сын находится под постоянной родительской опекой. «Возлюбленная с тремя детьми выбрана нарочно, чтобы в гипертрофированной форме показать сложность человеческого выбора», — пояснила авторский ход Екатерина Сарычева.

Главная идея фильма, рассказывает она, — показать величие человека труда. «Мы обсуждали, что хорошо бы снять фильм о людях рабочих профессий. Вертолеты — наша гордость, их знают во всем мире, это наше достояние. Наша идея в том, чтобы показать, что любой маленький человек, который работает на предприятии — и есть достояние России. Рабочий — это герой, каждый день он идет на завод. Он создает величие страны. В этом была идея», — заключила она. При этом авторы намеренно отказались от идеи повторить комедию «Девчата».

Главная идея фильма — показать величие человека труда. Фото: news-w.org

«Ростех» участвовал в финансировании первого фильма Федора Добронравова «Жили-были», фильм «От печали до радости» стал вторым. В сюжете картины — суть драмы молодого человека, считает Сарычева. По ее мнению, сейчас на экране засилье придуманных историй о загадочных убийствах, о судьбе проституток, а о простом человеке рабочей профессии нет ничего. «Не хватает настоящих человеческих историй, не хватает настоящих чувств. А в этой истории — все неподдельное. В ней раскрываются характеры простых людей», — считает Сарычева.

— У нас была возможность снять фильм типа «Елок», коммерческую картину, но мы приняли решение не делать этого. Мы будем стараться пропагандировать нишу доброго нравственного кино и семейных ценностей, правильных человеческих отношений. Семья — это сложный механизм, говорит наш герой. То ссорятся, то мирятся, то разводятся, то сходятся. Но каждый день глава семьи идет на работу на свой любимый завод. И почему так происходит? Да бог его знает! — рассуждает она.