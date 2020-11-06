«Мы писали: регоператор не работает» — как власти Верхнего Услона подвел полигон-долгострой

Счетная палата республики выявила в районе нарушения на 200 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Счетная палата изучила трехлетние доходы бюджета Верхнеуслонского района на сумму 1,8 млрд рублей, из них львиная доля (1,1 млрд) — средства республики. В результате проверки были выявлены нарушения на 197 млн рублей. Как подсчитали аудиторы, части денег местная казна не досчиталась по налогам и арендным платежам, резервы по которым еще имеются. Замечания также вызвало неэффективное управление муниципальной собственностью: в частности районные сети незаконно использовались коммерческими структурами, а построенный полигон ТБО простаивает без дела. Кроме того, жители одного из поселений так и не дождались водопровода, хотя деньги уже освоены. В исполкоме муниципалитета «Реальному времени» рассказали, как проводят работу над ошибками.

Свозили отходы на полигон, которого нет

Общий объем доходной части районного бюджета за три полных года, охваченных проверкой, составил более 1,8 млрд рублей. Инспекция выявила нарушения на 197,1 млн рублей. Самое крупное по сумме — 85,2 млн — в управлении и распоряжении муниципальной собственностью.



Так, аудиторы обратили внимание на то, что районная управляющая компания ЖКХ, не имея правоустанавливающих документов, использовала земельный участок под полигон ТБО близ Верхнего Услона. Как выяснилось, эту свалку даже не ввели в эксплуатацию. И управляющей компании нет: территория на балансе Макуловского сельского поселения, уточнил в беседе с «Реальным временем» заместитель руководителя исполкома Верхнеуслонского района Рашид Мунасипов.

— Этот полигон начал строиться в 2005 или 2007 году, меня здесь еще не было. Как догадались принять на баланс этот объект, не введенный в эксплуатацию, представления не имею, — недоумевает Мунасипов. — Если его приняли на баланс и сейчас эксплуатируют — это неправильно. Счетная палата выявила объект незавершенного строительства. Понятно, она видит, что деньги потрачены и не работают. И указала, что это неэффективное использование.

В территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами этот полигон муниципалитет внес в 2016—2017 годах. Регоператор к концу 2018 года должен был построить полигон в обозначенном месте в соответствии с этой региональной схемой, сообщил собеседник издания. Но в программу инвестирования до 2024 года объект так и не попал.

— Узнавал у специалистов по ЖКХ в министерстве нашей республики, почему. Они ответили: по логистике не получается. Мы написали в министерство, что «вы приняли территориальную схему по обращению с отходами, регоператор не работает». Задача Минстроя с ним работать. Пока так, — прокомментировал проблему замруководителя исполкома.

Кроме того, в местную казну поступили не все налоги и арендные платежи, недостаток составил 21,6 млн рублей. Как указали проверяющие, резервы по ним еще имеются.

Иннополис не позволил подключиться к его системе водоснабжения: у него не хватает мощности водозабора, чтобы снабжать еще и Введенскую Слободу. Фото: Максим Платонов

Водопровод без воды

Жители Введенской Слободы, где 2 года назад построили водопровод за 2,8 млн рублей, так и не увидели в действии этого блага цивилизации. Для завершения работ потребовалось 800 тыс. рублей, но денег не хватило, пояснил Рашид Мунасипов. Когда в прошлом году наконец нашли финансы, Иннополис не позволил подключиться к его системе водоснабжения: у него не хватает мощности водозабора, чтобы снабжать еще и Введенскую Слободу. Так и приходится местным жителям ходить по старинке за водой на родник.

— Поэтому сейчас по нашему обращению и жителей при поддержке Кабмина РТ Фонд газификации ведет разработку проектной документации по увеличению мощности водозабора Иннополиса, который фактически будет водоснабжать Введенскую Слободу. Планируют построить новый водопровод, который закольцуют построенным у нас, он будет идти в обход, с другой стороны от Введенки, захватывать другие населенные пункты через Медведково, — сообщил Мунасипов.

По его словам, из местного бюджета на это денег не потребуется, работы осуществят в комплексе в рамках проекта Фонда газификации при наличии финансирования. Но сроки реализации чиновник назвать не смог: «Примерная стоимость реализации этого проекта, который Фонд газификации делает, на летнее время была около 100 млн — это много. Поэтому нам не могут ответить однозначно, когда дальше это пойдет».

«В Счетной палате люди работают подневольные, им надо показывать результаты. Они показали, что нашли несоответствие актов выполненных работ написанным сметам на 535 тыс. рублей», — заметил Мунасипов. Фото: rt.rbk.ru

Невнимательность технадзора?

Проверка также показала, что ремонт ряда жилых домов и социально-культурных объектов был выполнен с завышением стоимости работ на 1,3 млн рублей. В исполкоме уточнили, что отремонтировали 12 объектов. Самым объемным стал капремонт школы и ее крыши за 5,5 млн рублей. По словам чиновника, аудиторам представили обоснование, что подрядчик отработал «в ноль», ему даже остались должны некрупную сумму денег. В ходе ремонта возникли дополнительные работы, а смета прошла экспертизу.



— Утеплитель не укладывается на абсолютно плоскую крышу, на ней должен быть уклон 2%, чтобы воду отводить — она не должна на крыше собираться. Керамзитом разуклонку сделали, сверху — пароизоляцию, и когда этот небольшой треугольник сформировали, на него сразу четыре слоя утеплителя положили. Пятый слой фактически уложили. «Плюсы» с «минусами» сметы Счетной палате показали: цена один в один сошлась вместе с превышением этого пятого слоя утеплителя из керамзитобетона. Но в Счетной палате люди работают подневольные, им надо показывать результаты. Они показали, что нашли несоответствие актов выполненных работ написанным сметам на 535 тыс. рублей, и они объявили это на всю республику. А наши «минусы», то, что мы компенсировали таким же объемом работы, они куда-то под папку к себе убрали, — заметил Мунасипов.

Превышения по другим объектам, как пояснил собеседник, были небольшими, в пределах 50 тыс. — 80 тыс. рублей — по невнимательности технадзора. «Конец года, как обычно, все торопятся, на одном объекте подрядчику переплатили. Сейчас в судебном порядке будем эти вещи изымать. В центре дополнительного образования поребрики планировались вначале дорожные. Подрядчик установил пешеходные, они поменьше, дешевле, 6 тысяч образовалась разница в переплате, подрядчик это признал. Технадзор я веду, на этом объекте — моя техническая ошибка. Я тоже проморгал. Подрядчик эти 6 тысяч компенсировал, купил лампочки для центра. Вот таких замечаний из-за недогляда набирается на оставшиеся 800 тысяч».

Мунасипов добавил, что за 3 года вложения в районные объекты капстроительства из разных бюджетов превысили 1,5 млрд рублей. «1,3 миллиона — это менее одной тысячной от суммы капстроительства. Эти 1,3 миллиона нельзя допускать, согласен, но все ошибаются».

Минэкологии получило информацию о наличии на территории района несанкционированного карьера. Фото: rt-online.ru

Разработка пород и аренда сетей — без разрешения

В отчете отмечены «факты использования муниципального имущества сторонними организациями без соответствующего оформления правоустанавливающих документов». Так, без правовых оснований коммерческие предприятия (филиалы ООО «Татгазинвест», АО РПО «Таткоммунэнерго» и другие) использовали объекты коммунальной инфраструктуры исполкома Верхнеуслонского сельского поселения (газопроводы, сети водопроводов, канализации, теплоснабжения) общей остаточной стоимостью 33 млн рублей.

В Октябрьском сельском поселении на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 38 тыс. кв. метров осуществлялась несанкционированная промышленная разработка карбонатных пород.

Нарушения бухучета на 58 млн рублей были допущены из-за «неотражения в бухгалтерском учете отдельных проверенных операций по движению товарно-материальных ценностей», подчеркивается в документе. По этим нарушениям проверяющие составили четыре административных протокола в отношении должностных учреждений.

По итогам ревизии представление направили в адрес главы муниципалитета. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ, Министерство экологии и природных ресурсов республики получили информацию о наличии на территории района несанкционированного карьера по добыче нерудных полезных ископаемых. Кроме того, все материалы проверки представили в прокуратуру Татарстана.