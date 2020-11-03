Леонид Барышев: «Не должны дети из Елабуги выезжать куда-то, чтобы заниматься в спортивных секциях!»

Когда спортивные федерации, команды и школы работают вместе с благотворителями

Фото: пресс-служба «Эссен Продакшн»

Тренд на спорт и на здоровый образ жизни — одна из примет современности. Пожалуй, впервые со времен Советского Союза республика переживает ренессанс массового спорта. Люди встают на лыжи, растет народная любовь к марафонам, пробежка в парке становится популярным времяпрепровождением, а не уделом редких одиночек. Столичные города хорошо справляются с наплывом желающих, обеспечивая приличную инфраструктуру. А как быть, если живешь не в столице, но хочешь, к примеру, отдать ребенка в секцию, да и сам не прочь размяться в свободное время? Конечно, и спортивные федерации Татарстана, и спортшколы, и руководство любительских и профессиональных команд стараются обеспечивать этот запрос. И когда к их работе присоединяется благотворительная поддержка крупных предприятий — эффект получается впечатляющий.

«Елабуга — это место, в которое хочется вкладываться»

Один из примеров успешного сотрудничества спортивных энтузиастов и частных меценатов в Татарстане — многолетняя дружба республиканских федераций, спортивных школ и команд с АО «Эссен Продакшн АГ». Причем здесь внимание компании фокусируется в основном на родной Елабуге. Леонид Барышев, генеральный директор «Эссен продакшн», направляет серьезные средства на поддержку спорта в городе. Он помогает строить лыжные трассы и финансирует детские секции, поддерживает десятки видов любительского спорта и исходит из позиции «Спорт должен развиваться не только в столице».

Благотворительный фонд «Махеевъ», основанный учредителями АО «Эссен Продакшн АГ», в принципе отличается тем, что работает прицельно на благо жителей Елабуги. В его активе — и помощь малоимущим, и поставка оборудования в больницы, и организация праздников для детей, и масштабное благоустройство в городе (от детских площадок до асфальтирования дворов), и многие, многие другие проекты. Социальный проект «Инициатива Елабуги», созданный при поддержке фонда, собирает мнения горожан. План благотворительной помощи формируется именно с учетом этой постоянной обратной связи.

Благотворительный фонд «Махеевъ», основанный учредителями АО «Эссен Продакшн АГ», в принципе отличается тем, что работает прицельно на благо жителей Елабуги

Леонид Барышев неизменно говорит о том, что его цель — сделать жизнь в Елабуге лучше. Вот лишь некоторые из его цитат:

«Помочь абсолютно всем нельзя. Но мы принимаем на себя заботу о своем родном городе и людях, которые в нем живут. Это не для славы. Это для того, чтобы в Елабуге всем жить было хорошо».

«Это философия мелких изменений: сделай что-то на расстоянии вытянутой руки. Эту стратегию мы и пропагандируем. Так и появляются любимые места в городе. А Елабуга — это место, в которое хочется вкладываться».

«Есть все возможности для того, чтобы выращивать в республике собственных звезд»

Если посмотреть на структуру благотворительности АО «Эссен Продакшн», то выясняется: немалая доля пожертвований направляется на развитие детского и любительского спорта в Елабуге. Леонид Барышев объясняет «Реальному времени», как видит взаимосвязь малого с глобальным, и рассказывает, почему считает для себя обязательным вкладывать миллионы в «спорт малых достижений»:

«Мы делаем это по двум причинам. Во-первых, спорт — неотъемлемая часть современного стиля жизни. Мы бы хотели, чтобы люди, которые нас окружают, — все без исключения — могли вести здоровый образ жизни, участвовать в самых разных активностях, наслаждаться движением и заниматься спортом. Самое важное — эту возможность они должны иметь в своем родном городе, там, где живут и работают. И зимой и летом. Всегда. Никуда не уезжая. Именно это для нас это очень важно — чтобы наши спортсмены-любители не смотрели тоскливо в сторону Казани или Москвы со словами: «Вот, в больших городах все круто, а у нас ничего нет». Мы хотим, чтобы у нас это все было, чтобы в нашем городе было нисколько не хуже.

Если посмотреть на структуру благотворительности АО «Эссен Продакшн», то выясняется: немалая доля пожертвований направляется на развитие детского и любительского спорта в Елабуге

Во-вторых, детский, любительский и профессиональный спорт — звенья одной цепи. И очень важно развивать спорт в виде этой неразрывной цепочки. Не должны дети, которые живут в Елабуге, выезжать куда-то, чтоб заниматься в кружках и секциях! Не должно быть так, чтобы талантливый молодой спортсмен говорил: «Я не могу здесь заниматься, у меня нет условий, мне нужно обязательно уехать». Разумеется, когда он выйдет на уровень сборной региона или России, ему придется переехать, это неизбежно. Но чтобы дорасти до этого уровня, он должен иметь все условия для того, чтобы развиваться в родном городе. И у нас есть все возможности для того, чтобы выращивать в республике своих собственных звезд».

По мнению Барышева, важно не просто «заливать деньгами» детские спортивные секции, но и внимательно смотреть, чего же конкретно им не хватает. Адресность поддержки, четкое понимание того, что нужно для дальнейшего развития и внимание к успехам — вот три кита, на которых держится спортивная благотворительность АО «Эссен Продакшн АГ».

— Мы считаем, что поддерживать в молодежном спорте нужно в первую очередь тех, кто хочет добиться хороших результатов. Важно не только, чтобы дети могли просто позаниматься для души и подвигаться для удовольствия, но и чтобы они имели реальный шанс на дальнейший выход в большой спорт. Это в конечном итоге поможет и профессиональному спорту республики: ведь если не будет звена подготовки молодых спортсменов, то профессиональные команды будут вынуждены исключительно закупать сильных игроков. Это очень нездоровая ситуация, — рассказывает «Реальному времени» Барышев.

Адресная поддержка относится не только к закупке инвентаря и поддержке детских школ и турниров, но и к поддержке тренеров.

— Это очень важно, ведь каждый успешный тренер ценится на вес золота. Хорошего тренера, пожалуй, найти сложнее, чем талантливого игрока. Поэтому поддержка энтузиастов, хороших результативных тренеров — это для нас очень важно, — поясняет Барышев.

Хорошего тренера, пожалуй, найти сложнее, чем талантливого игрока. Поэтому поддержка энтузиастов, хороших результативных тренеров — это для нас очень важно



От мини-футбола — до «лыжников-лучников»

Барышев помогает поддерживать в родной Елабуге больше десятка видов спорта и создавать все новые возможности для горожан. Здесь проводятся турниры и спортивные праздники на призы фонда «Махеевъ», а любительские и детские команды получают финансовую поддержку от «Эссен Продакшн АГ», чтобы выезжать на соревнования. А уровень работы тренеров и спортивной подготовки их подопечных в городе традиционно силен: елабужане часто показывают высокие результаты на многих крупных турнирах, причем не только республиканского, но и российского масштаба.

Например, мини-футбольная команда «Елабуга-ЭССЕН» привезла в город Кубок Татарстана.

команда «Елабуга-ЭССЕН» привезла в город Кубок Татарстана. Сборная Елабуги по ачери-биатлону (лыжная гонка, совмещенная со стрельбой из лука) состоит из победителей российских и международных соревнований.

(лыжная гонка, совмещенная со стрельбой из лука) состоит из победителей российских и международных соревнований. Пять лет назад в городе начал системно развиваться и боулинг — за эти годы чемпионат «Махеевъ» превратился из местного праздника в турнир федерального уровня.

— за эти годы чемпионат «Махеевъ» превратился из местного праздника в турнир федерального уровня. Среди новых спортивных увлечений елабужан — уличный воркаут, развивается в Елабуге благодаря озвученной идее ребят, которые хотели им заниматься. И теперь уличные тренажеры в Елабуге устанавливаются все в новых и новых дворах. По всему городу на средства фонда уже установили больше пяти десятков турников и тренажеров, обустроили волейбольные, стритбольные площадки.

развивается в Елабуге благодаря озвученной идее ребят, которые хотели им заниматься. И теперь уличные тренажеры в Елабуге устанавливаются все в новых и новых дворах. По всему городу на средства фонда уже установили больше пяти десятков турников и тренажеров, обустроили волейбольные, стритбольные площадки. Сам Барышев любит бегать на лыжах — частенько участвует в забегах сам, а еще АО «Эссен Продакшн» проводит новогодний лыжный забег для детей и взрослых. Работают и с профессиональными федерациями — например, Федерация лыжного спорта совместно с фондом проводит ежегодный вечерний забег.

В Елабуге проводятся турниры и спортивные праздники на призы фонда «Махеевъ», а любительские и детские команды получают финансовую поддержку от «Эссен Продакшн АГ», чтобы выезжать на соревнования

Ночная хоккейная лига тоже не обойдена вниманием фонда — Барышев спонсирует команду «Елабуга 1000», которая регулярно играет в самых разных турнирах (а еще в ней играют сотрудники АО «Эссен продакшн»).

тоже не обойдена вниманием фонда — Барышев спонсирует команду «Елабуга 1000», которая регулярно играет в самых разных турнирах (а еще в ней играют сотрудники АО «Эссен продакшн»). Регулярную помощь от предприятия получает Федерация тхэквондо Татарстана. Спортсмены из Елабуги и других городов республики выезжают на российские и международные соревнования во многом именно на деньги, выделяемые Барышевым и компанией.

«Эссен Продакшн АГ» помогает «Центру детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш».

и экскурсий «Юлдаш». Студенты Елабужского филиала КФУ занимают призовые места в российских и международных соревнованиях по пауэрлифтингу — во многом благодаря тому, что татарстанская федерация регулярно получает помощь от Барышева.

во многом благодаря тому, что татарстанская федерация регулярно получает помощь от Барышева. ДЮСШ №1 получила от фонда спортивное оборудование для занятий тяжелой атлетикой .

. Детско-юношеская баскетбольная команда «Эссен-Юниор» закупает инвентарь и экипируется на средства фонда.

команда «Эссен-Юниор» закупает инвентарь и экипируется на средства фонда. Детские футбольные команды «Олимп» и «Старт», хоккейные «Лесные пчелы», «Серебряные волки», «Серебряные волчицы» тоже получают спонсорскую поддержку от АО «Эссен Продакшн» и привозят в Елабугу награды российских турниров.

команды «Олимп» и «Старт», «Лесные пчелы», «Серебряные волки», «Серебряные волчицы» тоже получают спонсорскую поддержку от АО «Эссен Продакшн» и привозят в Елабугу награды российских турниров. Важно поддерживать и отдельных энтузиастов. Так, международные соревнования для 76-летнего марафонца Марса Гимазетдинова стали реальностью благодаря поддержке предприятия.

Марса Гимазетдинова стали реальностью благодаря поддержке предприятия. В Танаевском лесу при поддержке Барышева обустроили «тропу здоровья». Здесь на условиях софинансирования с муниципалитетом установили освещение и сделали удобные дорожки. Летом на них катаются на роликах и бегают, а зимой здесь раздолье для лыжников.

Барышев помогает поддерживать в родной Елабуге больше десятка видов спорта и создавать все новые возможности для горожан

«Сыр», дави «майонез»!»

Не стоит забывать и про профессиональный спорт высоких достижений. Директор женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Сергей Чернышов в одной из бесед с «Реальным временем» рассказывал о том, как во время одной из игр в Омске с хозяйских трибун несся призыв: «Сыр», дави «майонез»!». Дело в том, что с 2011 года «Эссен Продакшн» — генеральный спонсор главной женской волейбольной команды республики и одной из сильнейших команд страны. А название омской команды — «Омичка» — совпадает с названием запомнившегося еще с советских времен плавленого сыра.

Великая Екатерина Гамова в своей автобиографической книге вспоминала, как казанские волейболистки на вопрос о том, не на нефтяные ли деньги они играют, отвечали: «Нет, на майонезные».

Шутки шутками, а Леонид Барышев, который в компании с Вадимом Махеевым создал один из сильнейших пищевых брендов современной России, с 2011 года вложил около миллиарда рублей и в развитие бренда спортивного. Во многом благодаря поддержке крупных спонсоров, в том числе и «Эссен Продакшн», женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» получил самых больших своих звезд и стал топ-командой российского чемпионата. Вот уже много лет Барышев — президент этого клуба.

Во многом благодаря поддержке крупных спонсоров, в том числе и «Эссен Продакшн», женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» получил самых больших своих звезд и стал топ-командой российского чемпионата

И его деятельность здесь состоит не только в том, чтобы снабжать команду деньгами. Сам Барышев рассказывал нашему изданию, что сначала важно было создать бренд команды (именно с этой целью в свое время удалось привезти в Казань Гамову, вокруг которой и сформировалась мощная пиар-поддержка).

Своей важнейшей задачей на посту президента клуба Леонид Анатольевич считает «создание и поддержание школы женского волейбола, которая позволит команде усиливаться и прирастать новыми легендарными игроками». И сейчас, когда женское волейбольное «Динамо» стало легендой российского уровня, клуб сменил тактику — несмотря на продолжение внешней селекции, он делает ставку на взращивание молодых волейболисток, развивая свою школу, поддерживая своих тренеров и вырабатывая систему тренировок. И этот частный момент, пожалуй, один из ключевых в системном ответе на многие вопросы.

Материал подготовлен при участии пресс-службы АО «Эссен Продакшн АГ»