Леонид Барышев: «Мы никогда не стремились создать команду из звезд, всегда делали звезд из команды»

Как в «Динамо-Казань» построили команду-звезду, а не компанию звезд

Всех поклонников профессионального спорта всегда мучили два вопроса: в чем секрет создания команд-победителей и куда уходят огромные деньги, направляемые на финансирование спорта. Редакция «Реального времени» встретилась с директором женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Сергеем Чернышовым и с генеральным директором компании-спонсора «Эссен Продакшн АГ», вложившим в команду порядка миллиарда рублей, Леонидом Барышевым, чтобы получить ответы на эти два главных вопроса.

В своей книге-автобиографии легенда женского волейбола и бывший игрок «Динамо-Казань» Екатерина Гамова упомянула любопытный эпизод, как в столице Татарстана отвечали на вопрос: «Ну что, за нефтяные деньги играете в Казани?» Ответ был: «Нет, за майонезные». Ответ этот был не шуточный, а вполне себе правдоподобный. На видном месте на форме женского волейбольного клуба уже семь лет красуется логотип одного из главных рекламодателей команды — группы компаний «Махеевъ». Чем же похожа работа спортивного клуба и бизнес-проекта «Эссен»? Схожесть в подходе при формировании команды. Ни в «Эссен АГ», ни в «Динамо-Казань» никогда не делалась ставка на то, чтобы собрать звездную команду, которая должна будет показать «класс». И в команде Барышева, и в команде «Динамо-Казань» всегда был один подход — сделать звезд из своих специалистов. Но началась история с Гамовой.



Как воспитать новую Гамову?

Ровно два года назад, осенью 2016-го, великая Гамова закончила свою игровую карьеру прощальным матчем в Казани. После этой игры Екатерина произнесла пронзительную речь, расплакалась сама и заставила аплодировать ей людей, даже далеких от волейбола. Во время этого мероприятия не раз поднимался вопрос: «Гамова ушла, что делать?» Сама Екатерина отвечала довольно прямо: «Воспитайте новую, у Казани все для этого есть».

Вообще, волейбольный проект «Динамо-Казань» изначально задумывался как один из самых передовых в женском волейболе. Десять лет назад команда под названием «Казаночка» прекратила свое существование, а мужской клуб «Динамо-ТатТрансгаз» по решению руководства российского «Газпрома» был переименован в «Зенит-Казань», а значит, название «Динамо» исчезло из профессионального волейбола Татарстана. Вот тогда председатель совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Ахметович Сафаров решил создать женский волейбольный клуб «Динамо-Казань».

— Задачи были поставлены высокие. За один сезон выйти в Суперлигу и там бороться за чемпионство. Что и было сделано за 2 года, — вспоминает директор «Динамо-Казань» Сергей Чернышов. — Уже десять лет я здесь, прошел с клубом все ступени развития. Отдельной вехой стало подписание Екатерины Гамовой. Как только я узнал о возможности ее приглашения, сказал Сафарову: «Дайте команду пригласить такого игрока!» Через три секунды команда была дана, и мы организовали ее переход, которым я занимался восемь месяцев. В итоге она подписала контракт на специальной розовой бумаге и отыграла у нас столько лет.

Отметим, что с 2011 года, когда ключевым партнером клуба стал «Эссен» и сформировался основной пул рекламодателей (это в первую очередь компании ТТС, «Мелита», «Ак Барс», «Грань» и другие), началось целенаправленное создание бренда «Динамо-Казань». Финансовая поддержка компании помогла пригласить легионеров высочайшего уровня, и под них подтянулись все остальные ключевые, включая ту же Гамову. Теперь, когда завоевано много наград, выиграно немало турниров, можно говорить о том, что уже имя работает на клуб, который предпочел сменить тактику — взрастить своих молодых игроков благодаря сильной школе и системе тренировок.

— После ухода Гамовой можно говорить о том, что клуб сознательно сделал шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед?

— Нет, наше руководство ставит максимальные задачи всегда. Боремся только за титулы. Понятно, что задачи можно ставить любые, но мы стараемся отталкиваться от реалий. Так получилось, что у нас в этом сезоне поменялись все три атакующих игрока — тех, кто обычно набирает максимальное количество очков в матче. Пришли новые доигровщицы и диагональная.

В диагонали у нас шесть лет играла Екатерина Гамова. После нее сложно кому-либо показывать сопоставимый по классу уровень. В этом сезоне приняли решение пригласить в команду не самого раскрученного игрока, чешку Соню Микискову. Она играет хорошо, но не имеет каких-то выдающихся физических данных. В доигровке будут выступать Анна Котикова и Анастасия Бавыкина, которая хорошо известна в российском волейболе. Мы приглашали ее в Казань еще два года назад, давно следим за ней. Хочется верить, что у них получится. Четвертый месяц идет тренировочный процесс.

Плюс у нас есть Татьяна Кадочкина, которой всего 15 лет, но она на сегодняшний день является лучшей на своей позиции в мире в этой возрастной категории. Понятно, что с таким составом мы должны будем уверенно обыгрывать слабые и средние команды. Но главный вопрос заключается в том, как мы будем играть с московским «Динамо», с калининградским «Локомотивом», как будем выглядеть в Лиге чемпионов. Пока мы с ними не сыграем, пока не набьем шишек, пока не пройдем этот путь, мы не раскроем свой потенциал. Мы даем шанс нынешнему составу показать себя, развиваться, поступательно расти. У нас нет «потолка» — мы сами еще не знаем своей силы. Поэтому важна будет роль лидеров — тех, кто играет у нас не первый год, это Катя Уланова, Женя Старцева и другие. Они выигрывали многое с командой, впитали дух победителей, знают историю клуба и готовы биться за него в будущем. Могу ответить одной фразой: «Состав у нас изменился, а задачи не поменялись».

— Можно сказать, что вы выбрали отличную от «Зенита-Казань» стратегию, ведь он делает ставку на опытных звездных игроков?

— Можно и так сказать. В женском нет сотен и даже десятков игроков, которые вдруг придут из ниоткуда. Все на виду — всех знают. Повторюсь, Кадочкина и Котикова лучшие в своем возрасте на своих позициях. Им не хватает только опыта.

Кроме того, в Высшей лиге ААА у нас играет и команда «Динамо-Казань-УОР» (Школа Гамовой) тренера Сафроновой. Там все игроки в сборной России. Вообще все! Все лучшие в этом возрасте играют в Казани. Даже если с миноискателем проедем по России — не найдем игроков лучше. Все уже у нас!

Сегодня можно констатировать, что мы выстроили работающую вертикаль: мы уверенно можем звать в Казань девочку из любого уголка страны. Конечно, поговорив с ее мамой, папой, бабушкой — они могут быть спокойны, что их ребенок в Татарстане будет в полном порядке и у него будут лучшие условия в плане здоровья, питания, тренировок и многого другого. Они живут в училище олимпийского резерва. Как я говорю: «В Казани даже трещинки на асфальте не бывает». Абсолютно европейский город, в который можно и нужно переезжать.

— Можете поподробнее рассказать про подготовку игроков: как функционирует школа и какая-то отдача от молодежной команды и Школы Гамовой уже есть?

— Конечно. Почему мы это делаем? Рынок игроков — девушек-волейболисток — крайне скуден. Таких школ в России три: Москва, Казань и Екатеринбург. Мы в своей системе немного повторяем Николая Васильевича Карполя. Мы берем детей в среду, и затем идет развитие: от школы волейбола и до высшей лиги.

Когда мы только начинали заниматься подготовкой резервов, в 2010—2011 годах, многие вопросы мне до конца были непонятны. И содержать ту же Школу Гамовой — это довольно затратно. В этой работе тоже пришлось набить достаточное количество «шишек». Мы их набили и сейчас готовы давать результат.

Мы делали набор в Школу Гамовой для девочек с 13 лет. Наблюдать за волейболом на молодежном уровне даже интереснее, чем на взрослом, — там как-то все искреннее, непосредственнее. Плюс у девчат в таком возрасте хватает своих проблем. Представьте себе, уже в 13—14 лет ростом под метр девяносто. Как цыплята ходят, спотыкаются друг о друга. Их же даже не играть, а просто нужно научить правильно ходить. Кто-то вдруг на роликах упадет — себе что-нибудь разобьет, то болезнь какая. Житейских вопросов приходится решать уйму.

Пригласили тогда саму Гамову, она нам помогала. Теперь уже эта школа на слуху, к нам действительно хотят попасть. Два сезона мы уже отработали и еще два должны будем проработать. Потом посмотрим на результат работы и решим, что делать дальше. Возможно, кого-то придется продать. Кто-то дорастет до основной команды.

— Получается, у вас теперь две молодежные команды, которые могут наигрывать друг друга, подстегивать…

— Наша молодежная команда уже проигрывает Школе Гамовой, ведь там девочки еще младше. Отмечу, что в обеих командах отличные тренеры, но с разной концепцией. Николай Сорогин тренирует «молодежку», это первый тренер Екатерины Гамовой. А Светлана Сафронова работает со Школой Гамовой и юниорской сборной России. Ее давно зовут работать в Италию, но она все равно у нас, в Казани.

«Не имея летчика, не покупай самолет»

Сергей Чернышов — интересный собеседник, у которого в запасе множество воспоминаний из истории команды. Рассказал он и о финансовом аспекте.

— У нас никогда не было самого большого бюджета в Суперлиге. Даже когда в клубе играли мировые звезды волейбола: Гамова, Ларсен, Дель Коре, Бородакова.

— Расскажите, в какой момент началось сотрудничество с компанией «Махеевъ»?

— В 2011 году. Обратите внимание, на каком месте расположена надпись на форме — практически на самом виду. Это же дорогого стоит. Как-то мы играли в Омске, и тогда кричали с трибун: «Сыр, дави майонез». Ведь мы представляем майонезного спонсора, а название их команды было созвучно с плавленым сырком «Омичка».

— Как клуб решает вопрос заполняемости арены на матчах?

— И у нас, и у «Зенита» такой принцип, чтобы легионеры, которых мы приглашаем, играли в Казани долго. Это связано и с тем, чтобы на них приходили смотреть зрители. Вообще, с мужской командой мы как одна семья, делим зал, и, поверьте, многие клубы в России нам завидуют.

— Какие мероприятия запланированы в юбилейный сезон?

— 22 января мы планируем поднять футболку Джордан Ларсон под своды Дворца волейбола. По лигочемпионскому жребию нам наконец-то в соперники попалась команда, где она играет. Мы в присутствии Джордан отдадим честь ее вкладу в развитие клуба «Динамо-Казань».

Также у нас в декабре, во время финальной части мужского Кубка России в Казани, будет открыт музей, который планируется довольно масштабным. К сожалению, женская команда в это время будет играть свой кубок в Калининграде. Мы будем обмениваться с клубами России и мира атрибутикой, архивными волейбольными вещами и многим другим. На открытие музея планируем пригласить Екатерину Гамову.

— «Динамо-Казань» уже почти десять лет не меняет тренера…

— Да, мы верим в нашего тренера Ришата Гилязутдинова, в его творческий подход. Расскажу такую историю: у нас сейчас многие тренировки проводятся с датчиками — все данные поступают в компьютер тренерского штаба. На подобных тренировках тоже настоял главный тренер, и мы пошли ему навстречу, этим летом закупили все необходимое оборудование. Это тенденции развития мирового волейбола, которые Гилязутдинов улавливает. Игроки, когда видят такой подход, то понимают всю серьезность намерений. Это не «бей-беги», это новые технологии, нужно следить за ними и использовать их в работе, если они помогают давать результат.

Приведу пример, как такая технология помогает. Почему некоторые волейболистки часто подают в аут или в сетку после перерыва в игре? Да потому, что у них пульс упал. Если отследить эти моменты и держать пульс на необходимом уровне, то можно лучше контролировать ход игры, улучшить подачу. В общем, за наш тренерский штаб мы горой. В женском волейболе ситуация с тренерами далеко не идеальная. Еще, как говорится, не имея летчика, не покупай самолет. Тренеры — как летчики. Самолеты — как команды.

В команду вложено порядка 1 млрд руб

Важно понимать, что каждый человек, причастный к «Динамо-Казань», занимается своим делом: команда «Эссен» вкладывает деньги, менеджмент в лице Сергея Чернышова старается ими правильно распоряжаться, а девушки-волейболистки играют на результат.

— У любого клуба основная доходная часть — это спонсорские пожертвования и взносы учредителей, — рассказывает президент клуба и генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. — У «Динамо-Казань» основная помощь идет от учредителей спортивного общества «Динамо» и спонсорского пула.

— Можете озвучить цифры?

— Сотрудничество с «Динамо-Казань» «Эссен» начал с 2011 года, хотя на разных уровнях имел отношение к клубу еще до 2008 года, когда команда называлась «Казаночка». Тогда спонсор только начинал сотрудничать с волейбольной федерацией республики, а в мужском волейболе еще было свое казанское «Динамо». Когда же «Казаночку» переименовали в «Динамо-Казань», понадобились серьезные спонсорские вливания. За все время в команду было вложено несколько сотен миллионов рублей.

Первостепенной задачей было создание бренда команды. За все время в команду было вложено рекламных контрактов на сумму около одного миллиарда рублей. Теперь эти вложения приносят нам имиджевые дивиденды.

Клубам важно иметь полную уверенность в спонсорской поддержке даже в кризисные времена. Например, пару лет назад, когда случилась девальвация, позиции иностранной валюты окрепли, это резко ударило по бюджету команды. Нам, как спонсорам, приходилось этот вопрос оперативно решать. Также не стоит забывать и об участии в бюджете клуба республики, которая дает достойные призовые: это, бывало, выражалось и закупкой медицинского оборудования, и подаренным автобусом. Слава богу, ни спонсорам, ни самому клубу, не стоит ломать голову над тем, где проводить матчи, так как республика подарила городу замечательный волейбольный комплекс. Поверьте, многие клубы России и мира могут только позавидовать такой инфраструктуре.

Кроме того, большая часть вложений идет на выплаты зарплаты игрокам и на расходы, связанные с перелетами: сейчас Суперлига представлена командами от Калининграда до Сахалина. Это занимает отдельное большое место в бюджете. Без спонсорской поддержки на таком уровне существование команды, ставящей перед собой серьезные задачи, попросту невозможно.

Ну и важнейшая задача — это создание и поддержание школы женского волейбола, которая позволит команде усиливаться и прирастать новыми легендарными игроками. Создается преемственность и общий победный настрой.

Как работодатель наш клуб сформировал определенный знак качества

— На отдыхе всегда боюсь пропустить утреннюю волейбольную тренировку и вечернюю. Весь мой отдых проходит между двумя этими мероприятиями, — продолжает Барышев. — Возможно, из меня плохой доигровщик или диагональный, но как либеро — ничего, иногда спасаю, помогаю в защите. Когда смотрю матч, может быть, не до конца вникаю в тактические нюансы тренеров. Но общую картину игры могу оценить как болельщик с большим стажем.

— Вы прочитали книгу Гамовой?

— Да. В ее книге все описывается глазами игрока. Мы живем с другой стороны закулисья, поэтому то, что видит волейболистка, — это достоверная картинка для нее. Я эту ситуацию вижу с другой стороны. Вспоминаю, перед приглашением Екатерины состоялся спонсорский совет клуба и нам сказали: «Ребята, вот у нас есть два варианта развития клуба: большой рывок и формирование команды вокруг одного человека, либо поэтапное строительство». Кстати, Гамову мы полгода только «обхаживали», точной уверенности, что она к нам поедет, еще не было — ее тогда хотели приобрести очень многие топовые клубы. Но мы четко понимали, что если такой игрок в итоге окажется у нас, то в плане брендинга и построения имиджа команды мы сделаем огромный шаг вперед.

Когда «Динамо-Казань» только образовалось, нам нужно было сделать заход на рынок и стать «номером один» в России. К чему, кстати, привык и наш бизнес. В итоге переговоры с ней прошли настолько тактически верно и правильно, что нам практически сразу стало очевидно, что она приедет в Казань. Мы дали гарантии, потому что в те годы волейболисты такого уровня редко переходили из клуба в клуб. Для нас переход Гамовой в целом означал знак качества всей нашей работы. После нескольких сезонов, проведенных Екатериной здесь, теперь нет совсем никаких проблем с тем, чтобы приглашать игроков высокого уровня в Казань. Все сразу поняли, что здесь высокая инфраструктура, отличные условия. Понятно, что та же Москва многих привлекает как столица, там хотят жить, но Казань — это спортивная столица, с точки зрения инфраструктуры у нас здесь больше преимуществ.

— Можно сказать, что после перехода Гамовой в Казань бренд «Динамо-Казань» уже сформировался?

— Да, как работодатель наш клуб сформировал определенный знак качества. Все волейболистки, кто ехал в Казань, понимали, что будут бороться не просто за высокие позиции, а именно за трофеи. В итоге «Динамо-Казань» вступило в трофейную гонку, и среди клубов Татарстана, наряду с казанским «Зенитом», «Ак Барсом», «Рубином», мы стали самостоятельным спортивным брендом.

— Формирование команды в спорте и в бизнесе похожи или это совершенно разные процессы?

— Да, специализация игроков, как и специализация в бизнесе, важна. Мы всегда в волейбольной команде набираем связки, которые должны правильно работать. Если нет хорошей «распасовщицы», то не будет и хорошей игры, контакта с командой. То же можно сказать и про либеро. Он должен знать с кем играет, кого и как ему нужно подстраховывать. В бизнесе та же самая история. Хорошие «связки» в бизнесе работают гораздо лучше, чем два не связанных между собой суперпрофессионала. Поэтому нужна не команда суперзвезд, а в первую очередь сплоченная команда, которая способна давать результат вместе.





Партнерский материал