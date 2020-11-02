Топ-10 нокаутов октября: смертоносная вертушка, идеальный апперкот и удушение Гейджи

Видео лучших моментов месяца в мире единоборств

Октябрь в мире бокса и ММА выдался жарким. Главным событием месяца стал, конечно же, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи, который завершился удушающим приемом Орла, но были и другие эффектные приемы и нокауты. Решающие моменты боев минувшего месяца — в видео-хит-параде «Реального времени».

Мурат Гассиев — Нури Сефери: нокаут в первом бою в супертяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелом весе, нокаутировав албанца Нури Сефери в первом раунде. Россиянин должен был боксировать с Кевином Джонсоном, но сначала соперник был заменен на Сефера Сефери, а в итоге на ринг вышел брат Сефери — Нури.

43-летний боксер с прозвищем «албанский Тайсон» не продержался на ринге и двух минут: спустя 107 секунд после начала боя Гассиев отправил его в нокаут комбинацией ударов. Несмотря на слабость Сефери, Мурат, видимо, вдохновившись победой над «Тайсоном», уже заявил, что хочет стать чемпионом мира в новом весе.

Heavyweight debut for Murat Gassiev (27-1, 20 KO's) is a quick one as he destroys Nuri Seferi (41-10) with a single shot for a TKO-1 victory — in a debut he waited 2 years for — in Krasnaya Polyana, Russia. Seferi hadn't been stopped since 2001 pic.twitter.com/zCmCrAGDok — Tim — Boxeo Boxen бокс Boks Box (@TimBoxeo) October 31, 2020

Джервонта Дэвис — Лео Санта Круз: идеальный апперкот

Джервонта Дэвис стал чемпионом сразу в двух весовых категориях. Мексиканец Лео Санта Круз даже успел отправить его в нокдаун, но в шестом раунде сам свалился на настил ринга после нокаута. Нокаут случился в тот самый момент, когда соперники только-только обменялись мощными ударами. Апперкот американца вышел достаточно хлестким, чтобы судья сразу прекратил бой.

The Slo Mo is Worse pic.twitter.com/1otrPIjbGa — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) November 1, 2020

Пэрис Артис — Райан Риско: удар с ноги в голову

Американский боец ММА Пэрис Артис отправил в нокаут своего соотечественника Райана Риско на турнире Cage Fury Fighting Championship (CFFC). Обычный размен ударами не предвещал ничего серьезного, но в итоге одна ошибка бойца привела к чувствительному поражению. Риско присел, уходя от кулаков Артиса, и нарвался на удар с ноги в район челюсти. От такого его просто вырубило.

Folks, we have another KO of the year contender! Two straight nights! #CFFC87 pic.twitter.com/mAGSr886Ph — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) October 31, 2020

Саба Хомаси — Бобби Волкер: удар коленом в прыжке

32-летний Хомаси никогда не славился особыми достижениями, а из UFC был изгнан после трех поражений подряд. Вернувшись в Bellator, ливано-американский боец чередует победы с проигрышами, и сейчас настало время побеждать. На этот раз Хомаси все сделал красиво — во втором раунде эффектным ударом коленом в прыжке отправил Уолкера в нокаут, попытался добить американца, но судья остановил бой.

Хоакин Бакли — Импа Касанганай: смертоносная вертушка



Перед боем Хабиба с Гейджи UFC провел свое очередное шоу на бойцовском острове в Абу-Даби Fight Island 5. Главную зарубу вечера устроили малоизвестные бойцы Хоакин Бакли и Импа Касанганай. Поединок завершился уже во втором раунде — после неудачного хай-кика Бакли с разворота вырубил своего соперника свободной ногой. По итогам боя президент UFC Дейна Уайт назвал этот нокаут величайшим в истории.

Вячеслав Птицын — Вячеслав Расловец: стоячий нокаут

Ничем не примечательный для широкой аудитории вечер боев MFP 232 во Владивостоке запомнился необычным нокаутом, в который отправил своего соперника Вячеслав Птицын. Российский боец расправился с соотечественником Вячеславом Расловцом уже на 55-й секунде. Последний потерял сознание после двух подряд ударов в голову, но при этом продолжил стоять, прислонившись спиной к клетке.

Хосе Сепеда — Иван Баранчик: нокаут после семи нокдаунов



После боя между американцем Сепедой и белорусом Баранчиком некоторые эксперты говорили, что это было самое красочное противостояние, которое они когда-либо видели. За пять раундов соперники семь раз отправили друг друга в нокдаун, а завершился бой эффектнейшим нокаутом. Причем победил Сепеда, четырежды побывавший до этого в состоянии грогги.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи: соперник уснул от удушения

Главный бой октября состоялся в рамках UFC на бойцовском острове в Абу-Даби. Российский чемпион Хабиб Нурмагомедов впервые дрался без поддержки своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося четыре месяца назад от коронавируса. Дагестанский боец не стал изменять себе, задушив Гейджи во втором раунде. То ли американец решил не сдаваться, то ли судья не разглядел просьбу о завершении боя, но Джастин дотерпел до того, что уснул на ринге от удушения.

Ив Ланду — Терри Брэзьер: нокаутировал и эффектно станцевал

Французский боец заслужил попадание в этот топ убойным нокаутом, но мог быть включен в подборку и благодаря своему акробатическому танцу. После завершения боя Ланду исполнил в октагоне зажигательный брейк-данс.

Олег Мисюра — Тимур Пашалиев: в больницу после нокаута

Бой двух российских боксеров закончился тяжелым нокаутом, после которого одного из них пришлось госпитализировать. В самом конце первого раунда Мисюра провел несколько точных ударов в голову своего противника, один из них пришелся в височную область, и Пашалиев оказался в глубоком нокауте. Сразу после этого боксера увезли в одну из московских больниц.