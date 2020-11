Топ-10 нокаутов октября: смертоносная вертушка, идеальный апперкот и удушение Гейджи

Российский боксер Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелом весе, нокаутировав албанца Нури Сефери в первом раунде. Россиянин должен был боксировать с Кевином Джонсоном, но сначала соперник был заменен на Сефера Сефери, а в итоге на ринг вышел брат Сефери — Нури.

43-летний боксер с прозвищем «албанский Тайсон» не продержался на ринге и двух минут: спустя 107 секунд после начала боя Гассиев отправил его в нокаут комбинацией ударов. Несмотря на слабость Сефери, Мурат, видимо, вдохновившись победой над «Тайсоном», уже заявил, что хочет стать чемпионом мира в новом весе.

Heavyweight debut for Murat Gassiev (27-1, 20 KO's) is a quick one as he destroys Nuri Seferi (41-10) with a single shot for a TKO-1 victory — in a debut he waited 2 years for — in Krasnaya Polyana, Russia. Seferi hadn't been stopped since 2001 pic.twitter.com/zCmCrAGDok