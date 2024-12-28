«Зенит-Казань» впервые за 3 года не выиграл Кубок России
Волейболисты московского «Динамо» обыграли казанцев в финале
«Динамо» обыграло «Зенит-Казань» в финале Кубка России по волейболу в Москве. Встреча завершилась победой команды Константина Брянского в трех сетах — 3:0.
Ранее «Зенит-Казань» выиграл три последних финала Кубка России. Всего в истории казанский клуб 12 раз завоевывал данный трофей.
В последний раз московское «Динамо» побеждало в Кубке России в 2020 году.
«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).
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