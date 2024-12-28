Минспорт поддержит российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Фото: Динар Фатыхов

Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) окажут полную поддержку всем российским спортсменам, которые смогут квалифицироваться для участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортино-д’Ампеццо, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что ситуация наиболее сложная в зимних видах спорта и поддержка от Министерства и ОКР гарантирована. Дегтярев подчеркнул, что отборочный процесс начнется в ближайшее время, хотя не все федерации открылись из-за существующих проблем, особенно в биатлоне и лыжных гонках.

Кроме того, министр высказал надежду на участие сборной России в хоккее, несмотря на отстранение со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине. Реинтеграция сборных России и Белоруссии в международные соревнования будет рассматриваться в 2025 году. Дегтярев выразил уверенность, что российские хоккеисты, играющие в НХЛ, могут значительно повысить зрелищность Олимпийских игр.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях и в квалификационных турнирах к Олимпийским играм, но только в нейтральном статусе.



Анастасия Фартыгина