Российский боксер попал в больницу после глубокого нокаута

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Российский боксер Тимур Пашалиев был отправлен в больницу на обследование после сильнейшего нокаута в бою против россиянина Олега Мисюры.

Боксерский поединок между бойцами из России состоялся в рамках вечера промоушена Shamo Boxing.

В самом конце первого раунда Мисюра провел несколько точных ударов в голову своего противника. Один из них пришелся в височную часть головы Пашалиев, и боксер оказался в глубоком нокауте.

После этого спортсмен не смог прийти в себя и был госпитализирован в одну из московских больниц.

Отметим, что в другом бою казахстанская боксерша Фируза Шарипова единогласным решением судей победила сербку Сару Марьянович. Ранее спортсменка из Казахстана должна была драться с Софьей Очигавой в Казани, но бой был отменен из-за коронавируса.