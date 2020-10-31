Российский боксер попал в больницу после глубокого нокаута
Российский боксер Тимур Пашалиев был отправлен в больницу на обследование после сильнейшего нокаута в бою против россиянина Олега Мисюры.
Боксерский поединок между бойцами из России состоялся в рамках вечера промоушена Shamo Boxing.
В самом конце первого раунда Мисюра провел несколько точных ударов в голову своего противника. Один из них пришелся в височную часть головы Пашалиев, и боксер оказался в глубоком нокауте.
После этого спортсмен не смог прийти в себя и был госпитализирован в одну из московских больниц.
Отметим, что в другом бою казахстанская боксерша Фируза Шарипова единогласным решением судей победила сербку Сару Марьянович. Ранее спортсменка из Казахстана должна была драться с Софьей Очигавой в Казани, но бой был отменен из-за коронавируса.Спорт
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