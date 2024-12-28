«Ак Барс» с «сухим» счетом разгромил в Казани лидера Востока «Трактор»
«Ак Барс» разгромил в Казани «Трактор» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Челябинская команда упустила лидерство в Восточной конференции после поражения в столице Татарстана.
В составе «Ак Барса» дважды отличился Артем Галимов, еще один гол в активе капитана казанцев Дмитрия Яшкина, а Ник Петан забил в пустые ворота. Вратарь Амир Мифтахов оформил шатаут, отразив все броски соперника.
«Ак Барс» после победы набрал 50 очков и остался на 3-м месте в Восточной конференции. «Трактор» опустился на вторую строчку турнирной таблицы Востока, пропустив вперед уфимский «Салават Юлаев».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 декабря в Казани с «Северсталью» в 17:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Трактор» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы:
1:0 — Галимов (Петан, Лямкин, 26:16, 5х4)
2:0 — Галимов (35:24, 4х5)
3:0 — Яшкин (Петан, 51:58)
4:0 — Петан (пв)
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