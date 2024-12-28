«Ак Барс» с «сухим» счетом разгромил в Казани лидера Востока «Трактор»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» разгромил в Казани «Трактор» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Челябинская команда упустила лидерство в Восточной конференции после поражения в столице Татарстана.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Артем Галимов, еще один гол в активе капитана казанцев Дмитрия Яшкина, а Ник Петан забил в пустые ворота. Вратарь Амир Мифтахов оформил шатаут, отразив все броски соперника.

«Ак Барс» после победы набрал 50 очков и остался на 3-м месте в Восточной конференции. «Трактор» опустился на вторую строчку турнирной таблицы Востока, пропустив вперед уфимский «Салават Юлаев».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 декабря в Казани с «Северсталью» в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Трактор» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Галимов (Петан, Лямкин, 26:16, 5х4)

2:0 — Галимов (35:24, 4х5)

3:0 — Яшкин (Петан, 51:58)

4:0 — Петан (пв)

Зульфат Шафигуллин