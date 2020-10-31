Видеоопрос: «Посещаете ли вы развлекательные мероприятия или общепит во время пандемии?»

Фото: Максим Платонов

С 31 октября общепит Татарстана должен приостановить работу в ночное время: с 23:00 до 6:00. Кроме того, в эти часы нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Такое постановление правительства республики связано с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

«Посещаете ли вы развлекательные заведения, мероприятия, кафе и рестораны в пандемию? Что думаете о безопасности таких походов?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.