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Видеоопрос: «Посещаете ли вы развлекательные мероприятия или общепит во время пандемии?»

00:00, 31.10.2020 3
Видеоопрос: «Посещаете ли вы развлекательные мероприятия или общепит во время пандемии?»
Фото: Максим Платонов

С 31 октября общепит Татарстана должен приостановить работу в ночное время: с 23:00 до 6:00. Кроме того, в эти часы нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Такое постановление правительства республики связано с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

«Посещаете ли вы развлекательные заведения, мероприятия, кафе и рестораны в пандемию? Что думаете о безопасности таких походов?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Алсу Гусманова
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:56
    С тех пор как сняли ограничения - посещаем. Все равно все переболеем, раз лечения до сих пор нет
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  • Анонимно 08:43
    Посещаем! Но не часто.
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  • Анонимно 09:06
    Нет, не вижу в этом необходимости
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