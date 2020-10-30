Амбиции придется умерить: в новом сезоне «Ак Барс-Динамо» будет бороться не за медали, а за плей-офф

Два сезона подряд казанские мастера русского хоккея под руководством Ильяса Хандаева уверенно попадали в плей-офф и навязывали там борьбу одной из топ-команд российской Суперлиги московскому «Динамо». Но ушел главный тренер, покинули стан бело-голубых три ведущих хоккеиста, никаких подвижек не происходит в вопросе строительства крытой арены. В итоге в начинающемся 7 ноября сезоне вместо прорыва к пьедесталу «Ак Барс-Динамо» ждет в лучшем случае напряженная борьба за 8-е место и безальтернативный вылет в первом же раунде плей-офф.

Александр Епифанов: «Нам не хватает выносливости»



К первому официальному старту сезона — предварительному этапу розыгрыша Кубка России — хоккеисты «Ак Барс-Динамо» подходили в хорошем настроении и боевой готовности. Несмотря на смену на тренерском мостике и естественные издержки в ледовой подготовке (из-за отсутствия своего большого льда), команда была хорошо укомплектована во всех линиях, игроки соскучились по игровой практике, и первые матчи в ульяновской «Волга-Спорт-Арене» подтвердили оптимистичные ожидания. В стартовой встрече 11 сентября подопечные Александра Епифанова разгромили «Мурман» 10:3, а во втором туре кругового турнира команд западной группы нанесли поражение усилившейся в межсезонье «Родине» — 4:2.

Крупное поражение от «Волги» (3:9), команды, которая может стать одной из сенсаций сезона, можно было списать на усталость, нашедшую на хоккеистов, играющих третий день подряд, и силу хозяев (в итоге ульяновцы займут второе место и выйдут в полуфинал, где будут достойно смотреться против новой команды Ильяса Хандаева — действующего чемпиона из Хабаровска, уступив ей в борьбе 5:7), тем более что в четвертом туре был обыгран «Строитель» — 6:4. Но дня передышки казанцам явно не хватило: если с «Водником (4:7) они еще сопротивлялись, то московским одноклубникам уступили без шансов (2:8), а в последний день (18 сентября) показали, что окончательно подсели: против «Старта» после дубля Ларионова и гола Веселова «Ак Барс-Динамо» вело в первом тайме 3:0, но затем только пропускало (итог — 3:4). «Сегодня я увидел их усталые глаза, хотя желание и было», — так подытожил метаморфозу, происшедшую с хоккеистами в матче, главный тренер.

В итоге в круговом турнире команд западной группы татарстанцы заняли четвертое место (при восьми участниках) с отрицательными балансом побед и поражений (3-4) и разницей мячей (32-37). Лучшим бомбардиром динамовцев с семью голами стал исполнитель стандартов Евгений Корев.

Главную причину не слишком удачной игры своих подопечных в турнире Епифанов увидел в функциональной готовности: «Нам не хватает выносливости. К ребятам нет претензий — безразличия в их игре нет, желание есть, моменты создаем, а глаза усталые — я это увидел со второй игры». И еще один резерв для работы над ошибками в преддверии чемпионата увидел наставник «Ак Барс-Динамо»: «Хоккей с мячом стал контактной игрой, а мы играем слишком мягко».

Главную причину не слишком удачной игры своих подопечных в турнире Епифанов увидел в функциональной готовности. Фото: akbars-dynamo.ru

После окончания турнира в «Волга-Спорт-Арене» до старта чемпионата Суперлиги оставалось еще более полутора месяцев, и Епифанов выразил уверенность, что «совместной работой через «не могу» все эти проблемы к старту первенства мы решим». Давая это интервью пресс-атташе «Волги» Игорю Кранцеву, Александр Александрович еще не знал, что исправлять недочеты ему придется без трех ключевых хоккеистов.

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Беда не приходит одна. Можно ли было считать бедой отъезд на Дальний Восток главного тренера Ильяса Хандаева — это еще вопрос. Ведь то, что члена тренерского штаба национальной сборной пригласили возглавить действующего чемпиона страны, — свидетельство его успешной работы в Казани. Но то, что вскоре после кубкового турнира, в первых числах октября, по проторенной тренером дорожке отправились три ведущих хоккеиста «Ак Барс-Динамо», иначе как катастрофой не назовешь.

Судите сами, 4 октября по обоюдному согласию сотрудничество с клубом расторгли полузащитники Евгений Корев и Михаил Тюко и защитник Максим Рязанов. Корев вообще был одним из лидеров «Ак Барс-Динамо», в сезоне 2019/20 он стал третьим бомбардиром команды (11 мячей и 11 передач в 21 встрече). Роль его в реализации стандартных положений вообще трудно переоценить: из 11 забитых в чемпионате голов 7 хавбек записал на свой счет с 12-метровых и один — с углового.

Тюко как раз эти угловые успешно подавал, особенно после того, как еще весной команду покинул Егор Дашков. Хабаровский (как и Корев) воспитанник провел в Казани два сезона и, несмотря на нередкие травмы, был на виду — 28 (7+21) очков в 31 встрече сезона 2018/19 и 10 (5+5) в 23 играх чемпионата, завершившегося в марте (с так и не определенным чемпионом). Как и Тюко, два сезона провел в бело-голубых цветах и опытный Рязанов, отличающийся, помимо надежной игры в обороне, и завидной для защитника результативностью: в сезоне 2018/19 он стал третьим по результативности в команде — 19 (16+3) баллов в 25 матчах, да и в последнем чемпионате нередко приносил «Ак Барс-Динамо» важные очки — 12 (7+5) баллов в 26 встречах.

Самое обидное, что эти игроки взяты в «СКА-Нефтяник», так сказать, для ассортимента. Во всяком случае, в полуфинале и финале решающего этапа Кубка России, который прошел там же, где предварительный турнир западной группы — в Ульяновске, они (за исключением травмированного Тюко) полировали скамейку. А вот в «Ак Барс-Динамо» и в новом чемпионате играли бы, без сомнения, ведущие роли.

Вскоре после кубкового турнира, в первых числах октября, по проторенной тренером дорожке отправились три ведущих хоккеиста «Ак Барс-Динамо». Фото: akbars-dynamo.ru

Бреши в сезоне клуб постарается хотя бы частично залатать приглашением «на флажке» двух хоккеистов. Двоюродный брат Евгения Корева Денис (ему тоже 34, он родился на 16 дней позже) также является воспитанником «СКА-Нефтяника», в котором он дебютировал в 2004 году. В составе одного из лидеров нашего бенди полузащитник провел полдюжины сезонов (2005—2010, 2016/17 и 2019/20), в 2017-м стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, а годом ранее завоевал и национальный Кубок. Опыта «Брату-2» не занимать: в его активе 79 (38+41) очков в 350 матчах чемпионата страны и 21 (10+11) балл в 99 встречах Кубка России. Хотелось бы, чтобы опыт этот пошел на пользу команде.

Опыт опытом, но нужна и свежая кровь. Ее в «меха» «Ак Барс-Динамо» призван влить 24-летний воспитанник школы Уральска Максим Утебалиев, отыгравший 8 сезонов за местный «Акжайык» в чемпионате Высшей лиги. После сезона 2018/19, в котором казахский полузащитник в 34 играх набрал 38 (18+20) очков, он подписал контракт с бронзовым призером Суперлиги «Уральским трубником». «На Максима мы обратили внимание во время чемпионата мира в Швеции (зимой 2019 года, — прим. авт.). Он техничный хоккеист с неплохим катанием и пониманием игры, — характеризовал новичка своего клуба прошлым летом наставник «Уральского трубника» Сергей Жеребков. — Максим — игрок группы атаки, он может действовать и в центре, и на месте инсайда».

Утебалиев — хоккеист с довольно богатым, несмотря на молодость, международным опытом. В 2011 и 2013 годах в составе сборной Казахстана он выступал на молодежных чемпионатах мира (U-23), причем на первом из них играл в возрасте 16 лет, будучи моложе своих партнеров на 6—7 лет! На Универсиаде-2019 в Красноярске хавбек выводил на лед студенческую сборную своей страны в качестве капитана и своей игрой привлек внимание главного тренера победившей в турнире российской дружины Ильяса Хандаева, который намеревался пригласить Утебалиева в Казань. Это приглашение действительно состоялось, правда, уже в команду Александра Епифанова. Добавим, что в сезоне 2019/20 хавбек, уже прописавшийся в национальной сборной Казахстана (на ЧМ-2018, 2019 12 матчей и 5 голов), понюхал пороха Суперлиги, но защищал в основном цвета клуба Высшей лиги СКСО «СКА-Свердловск» — 14 (5+9) баллов за результативность в 13 матчах.

В активе Дениса Корева 79 (38+41) очков в 350 матчах чемпионата страны и 21 (10+11) балл в 99 встречах Кубка России. Фото: akbars-dynamo.ru

Без крытой арены проект «Ак Барс-Динамо» перспектив не имеет



ХХIХ чемпионат России стартует 7 ноября. По традиции казанская команда начнет его не на родной «Ракете» в Дербышках, а на «Волга-Спорт-Арене», которая давно стала вторым родном домом для «бело-голубых». Причем если в последние годы руководство казанского клуба старалось пролоббировать начало сезона для своей «безлошадной» команды в гостях в надежде на то, что к середине ноября если не в Дербышках, то хотя бы на «Трудовых резервах» подмерзнет, и лед, пусть плохонький, но подготовить сумеют, то теперь календарь обрекает казанцев едва лишь не большую часть стартового отрезка первенства провести в Ульяновске, лишая болельщиков возможности поболеть за них на трибунах.

Вот выдержка из ответа председателя комитета по физической культуре и спорта исполкома Казани А.И. Салихова на запрос директора ХК «Ак Барс-Динамо» Валерия Носова по поводу подготовки искусственного льда на одном из двух казанских стадионов к старту чемпионата Суперлиги: «…в г. Казани до середины ноября ожидается устойчивая плюсовая температура. Запуск холодильных машин по имеющемуся прогнозу погоды на стадионах «Ракета» и «Трудовые Резервы» является нецелесообразным». В общем, прямым текстом хоккеистам намекнули: езжайте в Ульяновск! После таких отписок даже не верится, что еще в начале этого десятилетия на праздник открытия домашнего сезона хоккея с мячом казанских болельщиков угощали гречневой кашей и горячим компотом…

Давайте считать: «Ак Барс-Динамо» начинает чемпионат с четырех домашних поединков. Из них два первых — против «Родины» (7 ноября) и «Строителя» (10 ноября) точно пройдут в Ульяновске (клуб уже подал заявку на аренду поля «Волга-Спорт-Арены» на эти сроки). А ведь поддержки своих поклонников клуб лишается во встречах с главными, скорее всего, соперниками в борьбе за попадание в плей-офф. Далее казанцы будут принимать (вопрос — где?) «Мурман» (14 ноября) и «Динамо» (Москва) (17 ноября), которое после выигрыша Кубка России считается едва ли не главным фаворитом первенства. Ну и сколько очков смогут зацепить подопечные Епифанова в этих встречах в «родных стенах», как вы думаете?

После двух выездных встреч в Новосибирске и Первоуральске динамовцы вернутся домой, чтобы 28 ноября и 1 декабря принять (остается надеяться, что все-таки в Дербышках) соответственно «Старт» и «Водник». А вот что будет, когда начнется календарная зима, не может сказать никто, потому что календарь чемпионата сверстан пока только на… восемь туров.

«Запуск холодильных машин по имеющемуся прогнозу погоды на стадионах «Ракета» и «Трудовые Резервы» является нецелесообразным». Фото: akbars-dynamo.ru

О причинах этого мы поговорим ниже, а пока сделаем вывод: без своей крытой арены с искусственным льдом, да еще и с потерями в составе, прогрессировать казанская команда не сможет. Этим утверждением автор не хочет в который уже раз открывать Америку: проблема давно уже обросла не только бородой, но и, простите, хипповскими патлами. Обещанию руководства республики Владимиру Янко, поднявшему казанское «Динамо» на высшие ступени российского пьедестала и мирового рейтинга, и руководству клуба построить стадион под крышей в этом году исполнилось 10 лет — этот юбилей хоккеисты, защищающие честь Татарстана, отмечают, как всегда, в Ульяновске. Средства, улетающие на аренду чужого льда, летние и осенние сборы на родине Ильича, отсутствие возможности у мальчишек из ДЮСШ «Ракета» тренироваться более четырех месяцев в году, в то время как их сверстники из Красноярска и Иркутска, Ульяновска и Кемерово, Москвы и Хабаровска занимаются хоккеем в два раза больше (забудьте о новых Ибрагимовых и Темниковых)… Даже и смысла нет продолжать этот «плач Ярославны».

Уповать остается только на амбиции политического и спортивного руководства РТ. На самой спортивной территории страны не привыкли терпеть команды-середняки и аутсайдеров. Здесь так повелось — либо грудь в крестах («Рубин», «Зенит-Казань», «Ак Барс» и т.д.), либо голова в кустах (исчезнувшие гандбольный и мини-футбольный клубы). Неужели всех будет устраивать ситуация, которая уже была с бендийным «Динамо» несколько лет назад при Сергее Фирсове, когда команда обивала нижние этажи Суперлиги? Не проще ли отказаться от дорогостоящего участия в элите, а частью освободившихся средств поддержать команду Высшей лиги и детскую школу? Все равно за русский хоккей у нас болеют (за исключением пары безумных журналистов, включая автора) исключительно в Дербышках, где местные фанаты признают только своих воспитанников, команду Суперлиги называют «Ракетой», а весь динамовский период истории бенди в Казани предают анафеме.

Ленар Гарипов: «О возведении крыши над ледовым полем в проекте реконструкции не говорится»



Но, может быть, ваш покорный слуга слишком драматизирует ситуацию, ведь ведутся разговоры о выделении серьезной суммы на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Дербышки. С целью прояснить ситуацию автор позвонил директору МБУ «СОК» «Ракета» Ленару Гарипову:

— Стадион «Ракета» и прилегающая территория площадью 3,8 га подлежат реконструкции. Она коснется благоустройства территории, обновления табло, ремонта подтрибунных помещений, включая гостиницу, спортивного зала комплекса.

— На какой стадии находится реализация проекта?

— Соответствующая документация прошла государственную экспертизу и в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Окончательное решение о проведении реконструкции и выделении на нее средств примет Кабинет министров РТ.

— Говорится ли в проекте реконструкции о перекрытии крышей ледового поля стадиона?

— Нет.

«Стадион «Ракета» и прилегающая территория площадью 3,8 га подлежат реконструкции. Она коснется благоустройства территории, обновления табло, ремонта подтрибунных помещений, включая гостиницу, спортивного зала комплекса». Фото: tatar-inform.ru

В России два чемпиона и один обладатель Кубка



В общем, все ясно. Строительства крытой арены для хоккея с мячом придется ждать еще неопределенное время, хотя, конечно, капитальная реконструкция «Ракете», ведущей свое летоисчисление с 1947 года (пусть периодически и «прихорашивающейся» к различным международным спортивным ивентам) не помешает.

А теперь обещанное пояснение, почему календарь 29-го чемпионата Суперлиги сверстан только на восемь первых туров. Дело в том, что FIB (международная федерация бенди) 1 ноября примет решение по ряду международных соревнований, от которого будет зависеть график подготовки к ним сборных и клубов и, соответственно, возможные корректировки календаря российской Суперлиги. Речь идет конкретно о Кубке мира, который планировалось провести в декабре в Красноярске, и об отмене международных турниров с участием сборной России (наши основные соперники шведы еще летом заявили о приостановке участия в международных соревнованиях в сезоне 2020/21).

Между тем отмена внутренних и международных турниров на территории России идет полным ходом. Сначала был отменен чемпионат мира — 2020, который планировался в октябре в Иркутске (а ведь для него специально возвели чудо-арену). 7 октября исполком ФХМР заявил о невозможности (в связи с пандемией) проведения планируемых перед началом нового первенства матчей за первое и третье места чемпионата России 2019/20 — победителями 28-го чемпионата признаны «Динамо» (Москва) и «СКА-Нефтяник», бронзовыми призерами — «Енисей» и «Водник». 29 октября руководство Хабаровского края отменило матч за Суперкубок между двумя чемпионами из Москвы и Хабаровска, который должен был состояться на льду арены «Ерофей» и на который уже продавались билеты. В тот же день был досрочно остановлен Кубок Михайло Волкова с участием шести клубов Высшей лиги в Кемерово.

Получается, единственным пока официальным турниром, который сумели провести, стал Кубок России. Победу в нем в 21-й раз (включая советскую эпоху) праздновало московское «Динамо», разгромившее в финале дальневосточных «кабанов», которых, еще раз напомню, возглавил с этого сезона Ильяс Хандаев.

«Ак Барс-Динамо» в эти дни завершает недельный сбор в Зеленодольске и 2 ноября отправляется на первый «домашний выезд» в Ульяновск. Фото: akbars-dynamo.ru

О том, кто является главным фаворитом стартующего в некогда красный, «революционный» день календаря чемпионата Суперлиги, в чьих рядах произошли самые значительные изменения и кто может «выстрелить из засады» (как и о решении FIB от 1 ноября), мы расскажем в канун первого тура. А пока добавим, что «Ак Барс-Динамо» в эти дни завершает недельный сбор в Зеленодольске и 2 ноября отправляется на первый «домашний выезд» в Ульяновск. В рамках подготовки к стартовым поединкам чемпионата команда Александра Епифанова проведет контрольный матч с хозяевами «Волга-Спорт-Арены» «Волгой».

