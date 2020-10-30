Амбиции придется умерить: в новом сезоне «Ак Барс-Динамо» будет бороться не за медали, а за плей-офф
Два сезона подряд казанские мастера русского хоккея под руководством Ильяса Хандаева уверенно попадали в плей-офф и навязывали там борьбу одной из топ-команд российской Суперлиги московскому «Динамо». Но ушел главный тренер, покинули стан бело-голубых три ведущих хоккеиста, никаких подвижек не происходит в вопросе строительства крытой арены. В итоге в начинающемся 7 ноября сезоне вместо прорыва к пьедесталу «Ак Барс-Динамо» ждет в лучшем случае напряженная борьба за 8-е место и безальтернативный вылет в первом же раунде плей-офф.
Александр Епифанов: «Нам не хватает выносливости»
К первому официальному старту сезона — предварительному этапу розыгрыша Кубка России — хоккеисты «Ак Барс-Динамо» подходили в хорошем настроении и боевой готовности. Несмотря на смену на тренерском мостике и естественные издержки в ледовой подготовке (из-за отсутствия своего большого льда), команда была хорошо укомплектована во всех линиях, игроки соскучились по игровой практике, и первые матчи в ульяновской «Волга-Спорт-Арене» подтвердили оптимистичные ожидания. В стартовой встрече 11 сентября подопечные Александра Епифанова разгромили «Мурман» 10:3, а во втором туре кругового турнира команд западной группы нанесли поражение усилившейся в межсезонье «Родине» — 4:2.
Крупное поражение от «Волги» (3:9), команды, которая может стать одной из сенсаций сезона, можно было списать на усталость, нашедшую на хоккеистов, играющих третий день подряд, и силу хозяев (в итоге ульяновцы займут второе место и выйдут в полуфинал, где будут достойно смотреться против новой команды Ильяса Хандаева — действующего чемпиона из Хабаровска, уступив ей в борьбе 5:7), тем более что в четвертом туре был обыгран «Строитель» — 6:4. Но дня передышки казанцам явно не хватило: если с «Водником (4:7) они еще сопротивлялись, то московским одноклубникам уступили без шансов (2:8), а в последний день (18 сентября) показали, что окончательно подсели: против «Старта» после дубля Ларионова и гола Веселова «Ак Барс-Динамо» вело в первом тайме 3:0, но затем только пропускало (итог — 3:4). «Сегодня я увидел их усталые глаза, хотя желание и было», — так подытожил метаморфозу, происшедшую с хоккеистами в матче, главный тренер.
В итоге в круговом турнире команд западной группы татарстанцы заняли четвертое место (при восьми участниках) с отрицательными балансом побед и поражений (3-4) и разницей мячей (32-37). Лучшим бомбардиром динамовцев с семью голами стал исполнитель стандартов Евгений Корев.
Главную причину не слишком удачной игры своих подопечных в турнире Епифанов увидел в функциональной готовности: «Нам не хватает выносливости. К ребятам нет претензий — безразличия в их игре нет, желание есть, моменты создаем, а глаза усталые — я это увидел со второй игры». И еще один резерв для работы над ошибками в преддверии чемпионата увидел наставник «Ак Барс-Динамо»: «Хоккей с мячом стал контактной игрой, а мы играем слишком мягко».
После окончания турнира в «Волга-Спорт-Арене» до старта чемпионата Суперлиги оставалось еще более полутора месяцев, и Епифанов выразил уверенность, что «совместной работой через «не могу» все эти проблемы к старту первенства мы решим». Давая это интервью пресс-атташе «Волги» Игорю Кранцеву, Александр Александрович еще не знал, что исправлять недочеты ему придется без трех ключевых хоккеистов.
Брат-2 спешит на подмогу
Беда не приходит одна. Можно ли было считать бедой отъезд на Дальний Восток главного тренера Ильяса Хандаева — это еще вопрос. Ведь то, что члена тренерского штаба национальной сборной пригласили возглавить действующего чемпиона страны, — свидетельство его успешной работы в Казани. Но то, что вскоре после кубкового турнира, в первых числах октября, по проторенной тренером дорожке отправились три ведущих хоккеиста «Ак Барс-Динамо», иначе как катастрофой не назовешь.
Судите сами, 4 октября по обоюдному согласию сотрудничество с клубом расторгли полузащитники Евгений Корев и Михаил Тюко и защитник Максим Рязанов. Корев вообще был одним из лидеров «Ак Барс-Динамо», в сезоне 2019/20 он стал третьим бомбардиром команды (11 мячей и 11 передач в 21 встрече). Роль его в реализации стандартных положений вообще трудно переоценить: из 11 забитых в чемпионате голов 7 хавбек записал на свой счет с 12-метровых и один — с углового.
Тюко как раз эти угловые успешно подавал, особенно после того, как еще весной команду покинул Егор Дашков. Хабаровский (как и Корев) воспитанник провел в Казани два сезона и, несмотря на нередкие травмы, был на виду — 28 (7+21) очков в 31 встрече сезона 2018/19 и 10 (5+5) в 23 играх чемпионата, завершившегося в марте (с так и не определенным чемпионом). Как и Тюко, два сезона провел в бело-голубых цветах и опытный Рязанов, отличающийся, помимо надежной игры в обороне, и завидной для защитника результативностью: в сезоне 2018/19 он стал третьим по результативности в команде — 19 (16+3) баллов в 25 матчах, да и в последнем чемпионате нередко приносил «Ак Барс-Динамо» важные очки — 12 (7+5) баллов в 26 встречах.
Самое обидное, что эти игроки взяты в «СКА-Нефтяник», так сказать, для ассортимента. Во всяком случае, в полуфинале и финале решающего этапа Кубка России, который прошел там же, где предварительный турнир западной группы — в Ульяновске, они (за исключением травмированного Тюко) полировали скамейку. А вот в «Ак Барс-Динамо» и в новом чемпионате играли бы, без сомнения, ведущие роли.
Бреши в сезоне клуб постарается хотя бы частично залатать приглашением «на флажке» двух хоккеистов. Двоюродный брат Евгения Корева Денис (ему тоже 34, он родился на 16 дней позже) также является воспитанником «СКА-Нефтяника», в котором он дебютировал в 2004 году. В составе одного из лидеров нашего бенди полузащитник провел полдюжины сезонов (2005—2010, 2016/17 и 2019/20), в 2017-м стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, а годом ранее завоевал и национальный Кубок. Опыта «Брату-2» не занимать: в его активе 79 (38+41) очков в 350 матчах чемпионата страны и 21 (10+11) балл в 99 встречах Кубка России. Хотелось бы, чтобы опыт этот пошел на пользу команде.
Опыт опытом, но нужна и свежая кровь. Ее в «меха» «Ак Барс-Динамо» призван влить 24-летний воспитанник школы Уральска Максим Утебалиев, отыгравший 8 сезонов за местный «Акжайык» в чемпионате Высшей лиги. После сезона 2018/19, в котором казахский полузащитник в 34 играх набрал 38 (18+20) очков, он подписал контракт с бронзовым призером Суперлиги «Уральским трубником». «На Максима мы обратили внимание во время чемпионата мира в Швеции (зимой 2019 года, — прим. авт.). Он техничный хоккеист с неплохим катанием и пониманием игры, — характеризовал новичка своего клуба прошлым летом наставник «Уральского трубника» Сергей Жеребков. — Максим — игрок группы атаки, он может действовать и в центре, и на месте инсайда».
Утебалиев — хоккеист с довольно богатым, несмотря на молодость, международным опытом. В 2011 и 2013 годах в составе сборной Казахстана он выступал на молодежных чемпионатах мира (U-23), причем на первом из них играл в возрасте 16 лет, будучи моложе своих партнеров на 6—7 лет! На Универсиаде-2019 в Красноярске хавбек выводил на лед студенческую сборную своей страны в качестве капитана и своей игрой привлек внимание главного тренера победившей в турнире российской дружины Ильяса Хандаева, который намеревался пригласить Утебалиева в Казань. Это приглашение действительно состоялось, правда, уже в команду Александра Епифанова. Добавим, что в сезоне 2019/20 хавбек, уже прописавшийся в национальной сборной Казахстана (на ЧМ-2018, 2019 12 матчей и 5 голов), понюхал пороха Суперлиги, но защищал в основном цвета клуба Высшей лиги СКСО «СКА-Свердловск» — 14 (5+9) баллов за результативность в 13 матчах.
Без крытой арены проект «Ак Барс-Динамо» перспектив не имеет
ХХIХ чемпионат России стартует 7 ноября. По традиции казанская команда начнет его не на родной «Ракете» в Дербышках, а на «Волга-Спорт-Арене», которая давно стала вторым родном домом для «бело-голубых». Причем если в последние годы руководство казанского клуба старалось пролоббировать начало сезона для своей «безлошадной» команды в гостях в надежде на то, что к середине ноября если не в Дербышках, то хотя бы на «Трудовых резервах» подмерзнет, и лед, пусть плохонький, но подготовить сумеют, то теперь календарь обрекает казанцев едва лишь не большую часть стартового отрезка первенства провести в Ульяновске, лишая болельщиков возможности поболеть за них на трибунах.
Вот выдержка из ответа председателя комитета по физической культуре и спорта исполкома Казани А.И. Салихова на запрос директора ХК «Ак Барс-Динамо» Валерия Носова по поводу подготовки искусственного льда на одном из двух казанских стадионов к старту чемпионата Суперлиги: «…в г. Казани до середины ноября ожидается устойчивая плюсовая температура. Запуск холодильных машин по имеющемуся прогнозу погоды на стадионах «Ракета» и «Трудовые Резервы» является нецелесообразным». В общем, прямым текстом хоккеистам намекнули: езжайте в Ульяновск! После таких отписок даже не верится, что еще в начале этого десятилетия на праздник открытия домашнего сезона хоккея с мячом казанских болельщиков угощали гречневой кашей и горячим компотом…
Давайте считать: «Ак Барс-Динамо» начинает чемпионат с четырех домашних поединков. Из них два первых — против «Родины» (7 ноября) и «Строителя» (10 ноября) точно пройдут в Ульяновске (клуб уже подал заявку на аренду поля «Волга-Спорт-Арены» на эти сроки). А ведь поддержки своих поклонников клуб лишается во встречах с главными, скорее всего, соперниками в борьбе за попадание в плей-офф. Далее казанцы будут принимать (вопрос — где?) «Мурман» (14 ноября) и «Динамо» (Москва) (17 ноября), которое после выигрыша Кубка России считается едва ли не главным фаворитом первенства. Ну и сколько очков смогут зацепить подопечные Епифанова в этих встречах в «родных стенах», как вы думаете?
После двух выездных встреч в Новосибирске и Первоуральске динамовцы вернутся домой, чтобы 28 ноября и 1 декабря принять (остается надеяться, что все-таки в Дербышках) соответственно «Старт» и «Водник». А вот что будет, когда начнется календарная зима, не может сказать никто, потому что календарь чемпионата сверстан пока только на… восемь туров.
О причинах этого мы поговорим ниже, а пока сделаем вывод: без своей крытой арены с искусственным льдом, да еще и с потерями в составе, прогрессировать казанская команда не сможет. Этим утверждением автор не хочет в который уже раз открывать Америку: проблема давно уже обросла не только бородой, но и, простите, хипповскими патлами. Обещанию руководства республики Владимиру Янко, поднявшему казанское «Динамо» на высшие ступени российского пьедестала и мирового рейтинга, и руководству клуба построить стадион под крышей в этом году исполнилось 10 лет — этот юбилей хоккеисты, защищающие честь Татарстана, отмечают, как всегда, в Ульяновске. Средства, улетающие на аренду чужого льда, летние и осенние сборы на родине Ильича, отсутствие возможности у мальчишек из ДЮСШ «Ракета» тренироваться более четырех месяцев в году, в то время как их сверстники из Красноярска и Иркутска, Ульяновска и Кемерово, Москвы и Хабаровска занимаются хоккеем в два раза больше (забудьте о новых Ибрагимовых и Темниковых)… Даже и смысла нет продолжать этот «плач Ярославны».
Уповать остается только на амбиции политического и спортивного руководства РТ. На самой спортивной территории страны не привыкли терпеть команды-середняки и аутсайдеров. Здесь так повелось — либо грудь в крестах («Рубин», «Зенит-Казань», «Ак Барс» и т.д.), либо голова в кустах (исчезнувшие гандбольный и мини-футбольный клубы). Неужели всех будет устраивать ситуация, которая уже была с бендийным «Динамо» несколько лет назад при Сергее Фирсове, когда команда обивала нижние этажи Суперлиги? Не проще ли отказаться от дорогостоящего участия в элите, а частью освободившихся средств поддержать команду Высшей лиги и детскую школу? Все равно за русский хоккей у нас болеют (за исключением пары безумных журналистов, включая автора) исключительно в Дербышках, где местные фанаты признают только своих воспитанников, команду Суперлиги называют «Ракетой», а весь динамовский период истории бенди в Казани предают анафеме.
Ленар Гарипов: «О возведении крыши над ледовым полем в проекте реконструкции не говорится»
Но, может быть, ваш покорный слуга слишком драматизирует ситуацию, ведь ведутся разговоры о выделении серьезной суммы на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Дербышки. С целью прояснить ситуацию автор позвонил директору МБУ «СОК» «Ракета» Ленару Гарипову:
— Стадион «Ракета» и прилегающая территория площадью 3,8 га подлежат реконструкции. Она коснется благоустройства территории, обновления табло, ремонта подтрибунных помещений, включая гостиницу, спортивного зала комплекса.
— На какой стадии находится реализация проекта?
— Соответствующая документация прошла государственную экспертизу и в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Окончательное решение о проведении реконструкции и выделении на нее средств примет Кабинет министров РТ.
— Говорится ли в проекте реконструкции о перекрытии крышей ледового поля стадиона?
— Нет.
В России два чемпиона и один обладатель Кубка
В общем, все ясно. Строительства крытой арены для хоккея с мячом придется ждать еще неопределенное время, хотя, конечно, капитальная реконструкция «Ракете», ведущей свое летоисчисление с 1947 года (пусть периодически и «прихорашивающейся» к различным международным спортивным ивентам) не помешает.
А теперь обещанное пояснение, почему календарь 29-го чемпионата Суперлиги сверстан только на восемь первых туров. Дело в том, что FIB (международная федерация бенди) 1 ноября примет решение по ряду международных соревнований, от которого будет зависеть график подготовки к ним сборных и клубов и, соответственно, возможные корректировки календаря российской Суперлиги. Речь идет конкретно о Кубке мира, который планировалось провести в декабре в Красноярске, и об отмене международных турниров с участием сборной России (наши основные соперники шведы еще летом заявили о приостановке участия в международных соревнованиях в сезоне 2020/21).
Между тем отмена внутренних и международных турниров на территории России идет полным ходом. Сначала был отменен чемпионат мира — 2020, который планировался в октябре в Иркутске (а ведь для него специально возвели чудо-арену). 7 октября исполком ФХМР заявил о невозможности (в связи с пандемией) проведения планируемых перед началом нового первенства матчей за первое и третье места чемпионата России 2019/20 — победителями 28-го чемпионата признаны «Динамо» (Москва) и «СКА-Нефтяник», бронзовыми призерами — «Енисей» и «Водник». 29 октября руководство Хабаровского края отменило матч за Суперкубок между двумя чемпионами из Москвы и Хабаровска, который должен был состояться на льду арены «Ерофей» и на который уже продавались билеты. В тот же день был досрочно остановлен Кубок Михайло Волкова с участием шести клубов Высшей лиги в Кемерово.
Получается, единственным пока официальным турниром, который сумели провести, стал Кубок России. Победу в нем в 21-й раз (включая советскую эпоху) праздновало московское «Динамо», разгромившее в финале дальневосточных «кабанов», которых, еще раз напомню, возглавил с этого сезона Ильяс Хандаев.
О том, кто является главным фаворитом стартующего в некогда красный, «революционный» день календаря чемпионата Суперлиги, в чьих рядах произошли самые значительные изменения и кто может «выстрелить из засады» (как и о решении FIB от 1 ноября), мы расскажем в канун первого тура. А пока добавим, что «Ак Барс-Динамо» в эти дни завершает недельный сбор в Зеленодольске и 2 ноября отправляется на первый «домашний выезд» в Ульяновск. В рамках подготовки к стартовым поединкам чемпионата команда Александра Епифанова проведет контрольный матч с хозяевами «Волга-Спорт-Арены» «Волгой».
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