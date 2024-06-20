Футбольный клуб «Рубин» анонсировал четыре матча в рамках подготовки к новому сезону

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» анонсировал четыре матча в рамках подготовки к новому сезону. Казанская команда начнет серию игр 27 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Первый матч 27 июня «Рубин» проведет против футбольного клуба «КАМАЗ», затем 4 июля казанцы сыграют против команды «Крылья Советов». Третий матч в рамках подготовки будет организован 7 июля с клубом «Енисей». Дата и соперник завершающего матча серии «Рубина» пока неизвестны.

Стоит подчеркнуть, что прошедший сезон казанский «Рубин» завершил на восьмой строчке в Российской премьер лиге с активом в 42 очка. Команда одержала победу над соперниками 11 раз. Девять раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.

Разиль Самигуллин