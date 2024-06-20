Завтра на соревнованиях Игр БРИКС спортсмены разыграют 50 комплектов наград

Фото: Динар Фатыхов

Завтра в Казани стартует девятый день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в девяти различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Завтра пройдут соревнования по боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, корэш, плаванию, фехтованию, футбольному двоеборью, художественной гимнастике и шахматам.

По всем вышеперечисленным дисциплинам будут разыграны комплекты наград, за исключением бокса и футбольного двоеборья. Победители в этих дисциплинах будут определены 22 июня.

Разиль Самигуллин