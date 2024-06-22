Сегодня на соревнованиях Игр БРИКС спортсмены разыграют 80 комплектов наград

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартует десятый день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в восьми дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Сегодня пройдут соревнования по боксу, борьбе на поясах, фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, футбольному двоеборью, гребле на байдарках и каноэ, брейкингу.

По всем вышеперечисленным дисциплинам будут разыграны комплекты наград, за исключением брейкинга, более того, соревнования пройдут в Москве. Победители состязания будут определены завтра, спортсмены разыграют между собой три комплекта наград.

Разиль Самигуллин