Уроженка Казани Марта Мартьянова стала чемпионкой Игр БРИКС по фехтованию на рапирах

Фото: realnoevremya.ru/

Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Марта Мартьянова заняла 1-е место в турнире по фехтованию на рапирах на Играх БРИКС. Спортсменка также является олимпийской чемпионкой.

— Не хотела дома показать плохое фехтование, в родных стенах. Поддержка всегда помогает, — отметила спортсменка. В финале она победила другую россиянку Анну Соловьеву.

Сегодня же другая воспитанница казанской спортивной школы ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе. Спортсменка принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 кг.

Разиль Самигуллин