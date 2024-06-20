Уроженка Казани Марта Мартьянова стала чемпионкой Игр БРИКС по фехтованию на рапирах
Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Марта Мартьянова заняла 1-е место в турнире по фехтованию на рапирах на Играх БРИКС. Спортсменка также является олимпийской чемпионкой.
— Не хотела дома показать плохое фехтование, в родных стенах. Поддержка всегда помогает, — отметила спортсменка. В финале она победила другую россиянку Анну Соловьеву.
Сегодня же другая воспитанница казанской спортивной школы ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе. Спортсменка принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 кг.
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