Баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с игроком Маркосом Найтом

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с игроком Маркосом Найтом. Контракт о продлении сотрудничества действует по схеме «1+1» сообщает пресс-служба клуба.

Маркос Найт поучаствовал в 45 матчах регулярной серии ВТБ. В среднем игрок в каждом матче набирает 12,9 очка, делает 4 подбора и раздает 2,9 результативной передачи. Предстоящий сезон станет для нападающего третьим в составе казанской команды.

Стоит напомнить, что вчера стало известно о том, что разыгрывающий Нено Димитриевич, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета казанского УНИКСа, продолжит карьеру в другом клубе.

Разиль Самигуллин