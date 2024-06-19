Нижнекамские нефтепереработчики стали призерами «Гонки героев»

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Самарской области на военном полигоне «Рощинский» состоялся экстремальный забег «Гонка Героев». В масштабном состязании с препятствиями приняли участие 2300 человек. В их числе — сотрудники предприятий, организаций, органов власти.



Участников ждала трасса длиной 9 километров и 30 разнообразных препятствий. Среди них — «кольца-колеса», «двойное вращение», «вращающиеся опоры», преграды из воды и грязи. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровую горку «Эверест». Помимо спортивных состязаний, для атлетов были приготовлены развлекательные активности, массовая разминка, фотозоны, зоны отдыха и восстановления.



По итогам забегов первое место заняла команда «Локомотив», вторыми стали победители прошлого сезона — представители компании «ТАИФ-НК», третьими стала команда «Кристальная вода».



— В Самаре мы с нашей командой, так сказать, открыли новый сезон, — поделился впечатлениями электромонтер цеха №07 КГПТО Андрей Кембель. — Огромное спасибо нашему руководству за возможность поучаствовать в таком мероприятии. Команда ехала заряженной на успех, мы всячески помогали друг другу и поддерживали на протяжении всего забега. К сожалению, на последнем этапе, на «Эвересте», судья остановил нашего участника, руководствуясь тем, что наверху много человек, и мы потеряли драгоценную минуту, которая стоила нам первого места. Сама трасса показалась довольно легкой. Как всегда, было много рукоходов, хотелось бы больше водных препятствий. В целом гонка понравилась, но из-за инцидента на «Эвересте» остался небольшой осадок. Начинаем готовиться к «Гонке героев» в Казани. Самара показала нам слабые места, над которыми надо работать.



Как отметил Андрей Кембель, нефтепереработчики соревновались почти с пятьюдесятью командами из нескольких регионов России. В течение летнего сезона команды «ТАИФ-НК» также примут участие еще в двух этапах «Гонки героев»: в конце июля состоятся состязания в Казани, а в конце августа — в Менделеевске.