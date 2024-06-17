В Альметьевске прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Третий этап республиканских соревнований Детской лиги Республики Татарстан состоялся на городском озере накануне.

16 июня прошел третий этап республиканских соревнований Детской лиги РТ по триатлону в Альметьевске на городском озере. Юные спортсмены преодолели 3 этапа дистанции — плавание, велогонку и бег — общей протяженностью до 5,15 км. Генеральным партнером Детской лиги РТ с апреля этого года выступает группа компаний «СМУ-88».

В соревнованиях приняли участие больше двухсот детей из разных уголков страны — Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и Пензенской области.

Помимо состязаний Детской лиги РТ, 15—16 июня в Альметьевске прошли первенство России по триатлону и любительский забег от cерии спортивных мероприятий TIMERMAN.

— Мы верим, что спорт — это неотъемлемая часть жизни, особенно для детей. Он учит их ставить цели, преодолевать трудности, работать в команде и никогда не сдаваться. Эти ценности чрезвычайно важны не только в спорте, но и в жизни в целом. Наша компания рада внести свой вклад в будущее молодых людей, помогая им раскрыть свой потенциал, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, республиканские соревнования Детской лиги по триатлону состоят из восьми этапов и будут проходить в течение года в Республике Татарстан среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Детская лига триатлона проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке Правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

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