В Альметьевске прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону
Третий этап республиканских соревнований Детской лиги Республики Татарстан состоялся на городском озере накануне.
16 июня прошел третий этап республиканских соревнований Детской лиги РТ по триатлону в Альметьевске на городском озере. Юные спортсмены преодолели 3 этапа дистанции — плавание, велогонку и бег — общей протяженностью до 5,15 км. Генеральным партнером Детской лиги РТ с апреля этого года выступает группа компаний «СМУ-88».
В соревнованиях приняли участие больше двухсот детей из разных уголков страны — Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и Пензенской области.
Помимо состязаний Детской лиги РТ, 15—16 июня в Альметьевске прошли первенство России по триатлону и любительский забег от cерии спортивных мероприятий TIMERMAN.
— Мы верим, что спорт — это неотъемлемая часть жизни, особенно для детей. Он учит их ставить цели, преодолевать трудности, работать в команде и никогда не сдаваться. Эти ценности чрезвычайно важны не только в спорте, но и в жизни в целом. Наша компания рада внести свой вклад в будущее молодых людей, помогая им раскрыть свой потенциал, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.
Напомним, республиканские соревнования Детской лиги по триатлону состоят из восьми этапов и будут проходить в течение года в Республике Татарстан среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Детская лига триатлона проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке Правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Реклама. ООО «ДиВиЭм групп»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.