Мужская сборная России по фехтованию на рапире одержала победу на Играх БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу над спортсменами из Белоруссии в финале командных соревнований, состоявшихся в рамках Игр БРИКС, сообщает Матч тв.



Российская команда в составе Владислава Журавлева, Тимура Сафина, Антона и Кирилла Бородачевых продемонстрировала превосходство, выиграв со счетом 45:11.

Стоит подчеркнуть, что сегодня мужская сборная России по гребле на каноэ завоевала золото в финале соревнований среди четверок. Российские спортсмены показали время 1 минута 32,44 секунды и опередили два белорусских экипажа, которые заняли второе и третье места

Разиль Самигуллин