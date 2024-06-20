Россияне взяли семь золотых медалей в греко-римской борьбе на Играх БРИКС

Мужская сборная России по греко-римской борьбе завоевала семь золотых медалей на Играх БРИКС в Казани, сообщает РИА «Новости».

Победителями стали: Эмин Сефершаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Нарек Оганян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Вааг Маргарян (до 87 кг), Нохчо Лабазанов (до 130 кг). Серебряные медали на счету Виталия Кабалоева (до 55 кг) и Рафаэля Юнусова (до 82 кг), также бронзу завоевал Николай Хоменко (до 97 кг).

Сегодня сборная Россия также стала победителем в командном турнире по быстрым шахматам. Спортсмены по итогам девяти туров набрали 17 очков.

Разиль Самигуллин