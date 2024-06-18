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Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 131 золотая медаль, 80 серебряных и 51 бронзовая

22:05, 18.06.2024
Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 131 золотая медаль, 80 серебряных и 51 бронзовая
Фото: Динар Фатыхов

Суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы. В настоящее время в активе у сборной России 122 золотые, 80 серебряных и 50 бронзовых медалей.

Сегодня российская сборная завоевала две золотые медали в соревнованиях по быстрым шахматам, которые проходили в «IТ-парке». Победителями в состязаниях оказались Владислав Артемьев и Екатерина Лагно.

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего
1Россия1318051262
2Беларусь194047106
3Китай1712938

4

Иран4101529

5

Узбекистан3121833

6

Бразилия2310

15

7

Азербайджан2349

8

Индия131014

9

Монголия1168
10Армения1-67

Представители России также победили сегодня в баскетбольном двоеборье. В финале Владислав Мелешкин, Александр Степанов и Юрий Беспалов обыграли сборную Белоруссии со счетом 23:15. Стоит подчеркнуть, что девять золотых медалей и одно серебро сегодня завоевали представители России по спортивной борьбе.

Напомним, завтра в Казани стартует седьмой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в восьми различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Разиль Самигуллин

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