Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 131 золотая медаль, 80 серебряных и 51 бронзовая

Фото: Динар Фатыхов

Суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы. В настоящее время в активе у сборной России 122 золотые, 80 серебряных и 50 бронзовых медалей.

Сегодня российская сборная завоевала две золотые медали в соревнованиях по быстрым шахматам, которые проходили в «IТ-парке». Победителями в состязаниях оказались Владислав Артемьев и Екатерина Лагно.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 131 80 51 262 2 Беларусь 19 40 47 106 3 Китай 17 12 9 38 4 Иран 4 10 15 29 5 Узбекистан 3 12 18 33 6 Бразилия 2 3 10 15 7 Азербайджан 2 3 4 9 8 Индия 1 3 10 14 9 Монголия 1 1 6 8 10 Армения 1 - 6 7

Представители России также победили сегодня в баскетбольном двоеборье. В финале Владислав Мелешкин, Александр Степанов и Юрий Беспалов обыграли сборную Белоруссии со счетом 23:15. Стоит подчеркнуть, что девять золотых медалей и одно серебро сегодня завоевали представители России по спортивной борьбе.

Напомним, завтра в Казани стартует седьмой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в восьми различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Разиль Самигуллин