Итоги пятого дня Игр БРИКС: у сборной России 131 золотая медаль, 80 серебряных и 51 бронзовая
Суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы. В настоящее время в активе у сборной России 122 золотые, 80 серебряных и 50 бронзовых медалей.
Сегодня российская сборная завоевала две золотые медали в соревнованиях по быстрым шахматам, которые проходили в «IТ-парке». Победителями в состязаниях оказались Владислав Артемьев и Екатерина Лагно.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|131
|80
|51
|262
|2
|Беларусь
|19
|40
|47
|106
|3
|Китай
|17
|12
|9
|38
4
|Иран
|4
|10
|15
|29
5
|Узбекистан
|3
|12
|18
|33
6
|Бразилия
|2
|3
|10
15
7
|Азербайджан
|2
|3
|4
|9
8
|Индия
|1
|3
|10
|14
9
|Монголия
|1
|1
|6
|8
|10
|Армения
|1
|-
|6
|7
Представители России также победили сегодня в баскетбольном двоеборье. В финале Владислав Мелешкин, Александр Степанов и Юрий Беспалов обыграли сборную Белоруссии со счетом 23:15. Стоит подчеркнуть, что девять золотых медалей и одно серебро сегодня завоевали представители России по спортивной борьбе.
Напомним, завтра в Казани стартует седьмой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в восьми различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.
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