Вратарь Егор Шамов покинул «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер Егор Шамов покинул казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Шамов стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл три матча, в которых пропустил восемь мячей.

До «Рубина» голкипер выступал за новокубанский «Биолог», брянское «Динамо», «Луч» Владивосток и тульский «Арсенал».

После окончания сезона РПЛ «Рубин», помимо Шамова, также покинули защитник Александр Мартынович, голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Дарко Йевтич.