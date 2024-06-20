Вратарь Егор Шамов покинул «Рубин»
Голкипер Егор Шамов покинул казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Шамов стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл три матча, в которых пропустил восемь мячей.
До «Рубина» голкипер выступал за новокубанский «Биолог», брянское «Динамо», «Луч» Владивосток и тульский «Арсенал».
После окончания сезона РПЛ «Рубин», помимо Шамова, также покинули защитник Александр Мартынович, голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Дарко Йевтич.
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