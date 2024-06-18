Завтра на соревнованиях Игр БРИКС спортсмены разыграют 35 комплектов наград
Завтра в Казани стартует седьмой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в восьми различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.
Завтра пройдут соревнования по боксу, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе, теннису, фехтованию и шахматам.
По всем вышеперечисленным дисциплинам будут разыграны комплекты наград, за исключением бокса и конного спорта. Победители в этих дисциплинах будут определены 22 и 12 июня.
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